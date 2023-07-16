В Белгородской области состоялся Всероссийский молодёжный фестиваль духовых оркестров «С тобой, страна!»

Фестиваль стартовал в июне в Калуге и продлится в стране до сентября. Далее в маршрутной карте фестиваля города Екатеринбург, Оренбург, Тула.

События фестиваля в Белгородской области посвятили 80-ой годовщине Победы в Курской битве и Прохоровском танковом сражении. В рамках фестиваля «С тобой, страна!» концерты духовой музыки и парадные шествия духовых оркестров прошли в городе воинской славы Старый Оскол и посёлке Чернянка.

Свои концертные программы на белгородских площадках представили Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации (начальник оркестра – заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин), Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии (главный дирижёр – Юрий Меркулов), Военный оркестр (Московского гарнизона) 154 отдельного комендантского Преображенского полка (начальник оркестра – подполковник Олег Тышук), а также детские духовые коллективы Белгородской области. Организатор фестиваля – Российское духовое общество при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

11 июля в п. Чернянка на Октябрьской площади прошли Парад духовых оркестров России «Первый салют Победы – детям», концерт сводного детского оркестра, яркие показательные выступления духовых оркестров.

На площади была представлена выставка «Из истории духового оркестра». В неё вошли материалы из фондов Музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».

12 июля, в день 80-й годовщины Прохоровского танкового сражения, в городе Старый Оскол в Центре культурного развития «Молодёжный» в рамках фестиваля президент Российского духового общества, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов провёл презентацию мультимедийного проекта «Музыка героев». Ярким событием стало исполнение концертной версии музыкально-драматической поэмы «Поле русской славы» (муз. Н. Бирюкова, сл. В. Молчанова) при участии Концертного оркестра духовых инструментов и солистов Белгородской филармонии: лауреатов международных конкурсов Натальи Воскресенской (меццо-сопрано), Ирины Хубаевой (лирико-колоратурное сопрано), Василия Задорожного (тенор) и Евгения Доброва (эстрадный вокал). Чтец – Александр Воронин. В программе принял участие Академический хор Белгородской филармонии (главный дирижёр Елена Алексеева).

В ЦКР расположились выставка «Третье лето. Петров день» из фондов Белгородского государственного литературного музея и Белгородского государственного художественного музея, выставка нот для духовых оркестров и книг о духовой музыке из фондов Белгородской государственной универсальной научной библиотекой, выставка «Из истории духового оркестра» из фондов Белгородского государственного историко-художественного Музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».

Продолжился насыщенный фестивальный день в городе воинской славы на набережной реки Оскол, где состоялся Парад духовых оркестров России «Первый салют Победы – детям», концерт сводного детского оркестра и показательные выступления духовых оркестров.

Цель проекта – создание творческой просветительской среды, содействующей формированию устойчивой гражданской позиции, укреплению патриотических чувств и интеллектуально-духовному обогащению детей и молодёжи через коллективное музицирование в составе сводных духовых оркестров.

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