15 лучших стартапов в сфере спорта и ЗОЖ представили свои достижения в финале акселератора SportTech-2023

В учебно-образовательном кластере «Ломоносов» прошел финал российского отраслевого акселератора технологических проектов в сфере спорта и здорового образа жизни SportTech-2023. На мероприятии были подведены итоги образовательной программы и награждены команды-

лидеры. Организаторы акселератора — Фонд содействия развитию науки, образования и медицины и компания «Иннопрактика».

В этом году программа SportTech-2023 стартовала 27 апреля. Из 323 заявок эксперты отобрали 175, а в финал прошел 31: три стартапа из числа выпускников SportTech прошлого года и 28 новых. Проекты, представленные в акселераторе, охватили разные направления спортивной индустрии и ЗОЖ. Программу акселератора поддержали 35 организаций, включая те, которые стали площадками для пилотирования: ООО «Уралхим Инновация»; Федерация хоккея; Федерация ушу; Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) и другие.

На прошедшем демодне 15 лучших проектов по 8 трекам в формате питчинга представили свои достижения за время прохождения программы. Среди них — проект нового приложения для поддержания здоровья и замедления старения «Биодата», пришедший в акселератор с выручкой 11 млн руб. в год. По итогам образовательной программы стартап улучшил систему продвижения, запустил лендинг проекта «Честным спортсменам нечего скрывать» и подписал пилот с «Лабораторией Биохакинга». Стартап по созданию функциональной спортивной одежды для повышения выносливости SportDots вдвое увеличил выручку, вывел на рынок новый продукт для армрестлинга и армлифтинга, начал пилотирование с четырьмя новыми спортивными организациями, заключил договоры с двумя дилерами. Представители компании AkratoPRIME – разработчика CRM-системы для спортивных и образовательных организаций - отметили, что акселератор помог увеличить объем выручки на 48% и привлечь 18 новых клиентов. Программный комплекс для восстановления функциональности движений при расстройствах опорно-двигательного аппарата Dr. Osteohondroz, заручившись поддержкой трекера на акселераторе, начал работу над патентом. Также эта компания вошла в топ-100 всероссийского форума инициатив «Сильные идеи для нового времени». Платформа для проведения дистанционных занятий физкультурой FORA VISION в полтора раза увеличила выручку и подписала соглашение о пилотном запуске с «Московским техникумом креативных индустрий». Производитель фармпрепарата для устранения мышечного и других болевых синдромов MurQueen достиг договоренностей с ООО «Частный капитал». Компания Copplife, создающая ткань с особенными свойствами, ввела в ассортимент новую продукцию - медицинские носки и компрессионное белье, расширила рынки сбыта. Система с применением искусственного интеллекта для активного трекинга хоккеистов YouChip заинтересовала Федерацию хоккея России, клубы КХЛ, ВХЛ, клубы молодежной и студенческой хоккейных лиг, и в настоящее время готовит пилотное соглашение с ХК «Витязь» (клуб КХЛ).

С приветственным словом в начале заключительного мероприятия акселератора выступили организаторы - директор дирекции проектов развития компании «Иннопрактика» Марк Трифонов и президент Фонда содействия развитию науки, образования и медицины Анастасия Преображенская. Начальник департамента разработки и внедрения «Национальной программы подготовки хоккеистов» ФХР Павел Шеруимов присоединился к акселератору впервые: «Для нас это новый опыт и прекрасная возможность контакта с последними технологиями и идеями в нашей сфере». Также в мероприятии приняли участие президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, руководитель инвестиционного департамента ВОИР Сергей Ореханов, руководитель учебно-образовательного кластера «Ломоносов» Денис Никитин, директор по развитию футбольной национальной лиги Вадим Манзон, заместитель директора ЦСиО «МЭШ» Москомспорта Анна Субботина, исполнительный директор стартап-студии «Росбиотех» Владимир Иванов, заместитель директора национального совета айкидо Виктор Сосновский и другие.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.