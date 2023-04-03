В чем причины неудач «ПСЖ» в нынешнем сезоне

Футбольный клуб «ПСЖ» в очередной раз провалил свою главную задачу – победа в Лиге Чемпионов. К этому можно прибавить неудачи в национальном чемпионате, где парижская команда проиграла две последние встречи. Сложно выделить одну причину провального сезона в исполнении одного из самых богатых футбольных коллективов в мире, так как на это влияет сразу несколько негативных факторов, о которых и пойдет речь в данном материале. Несмотря на последние провалы во внутреннем первенстве, «ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Точные прогнозы на события Лиги 1 от профессионалов представлены на портале VseProSport.

Разбалансированный состав

Обладая невероятными финансовыми возможностями, «ПСЖ» только еще учиться рационально использовать свои ресурсы. Потенциал атакующей линии парижского клуба не подлежит сомнению – тройке нападения с Месси, Неймаром и Мбаппе может позавидовать любая команда Европы. Наряду с этим Кристофу Галтье в нынешней кампании не хватает защитников, так, например, в матчах против «Баварии» французский специалист был вынужден выпускать на поле 17-летнего Битшиабу, который только начинает свой путь во взрослом футболе.

Конфликт футболистов с тренером

Еще одной причиной неудач «ПСЖ» можно назвать нездоровую атмосферу в раздевалке и отношения игроков с главным тренером. Кристоф Галтье проделал отличную работу в «Лилле» и «Ницце», однако у него не было опыта работы с футболистами мирового масштаба.

Как сообщали французские СМИ, главные звезды «ПСЖ» в лице Месси и Неймара постоянно критиковали решения главного тренера. Кристоф Галтье попросту не является авторитетом для игроков, которые желают его скорейшей отставки.

Невнятная игра лидеров

Подписывая контракт с Лионелем Месси, руководство «ПСЖ» надеялось заполучить недостающий элемент непобедимой команды, которая будет претендовать на победу в Лиге Чемпионов. Как показывает время, аргентинец не стал Х-фактором для парижан. Не оправдал ожидания и Неймар, который на регулярной основе выбывает на долгие сроки из-за различных повреждений.

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