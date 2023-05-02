В каком районе выбрать квартиры в городе Геленджик от АН?

Немало россиян принимают решение приобретать недвижимость на юге. Покупателей привлекает теплый климат, близость к морю, развитая рекреационная инфраструктура. Риелторы рекомендуют выбирать квартиры в городе Геленджик от АН, поскольку они проверены, оформляются по договору. Для покупателя меньше рисков, сопряженных с обманом или мошенничеством.

В каком районе покупать квартиру?

Геленджик — крупный курортный город, расположенный близ Новороссийска в Краснодарском крае. Он привлекает к себе внимание ухоженностью, красотой. К тому же, цена на жилье здесь намного ниже, чем в Сочи. Но город большой, "растянутый", потому следует обдуманно подходить к выбору района проживания. Лучшие идеи:

"Южный". Это спальный микрорайон, который активно застраивается многоквартирными домами. Основные достоинства — тишина и спокойствие, развитая социальная инфраструктура. Он идеально подходит для проживания с детьми.

"Толстый мыс". Район Геленджика порадует минимальным количеством снующихся туристов, круглогодичным доступом к воде. В местных жилых комплексах представлены в основном дорогостоящие и просторные апартаменты.

"Парус", пожалуй, является наиболее привлекательным местом в Геленджике. Центральный район, застроенный 5 и 9-этажными домами. Здесь расположены все офисные и торговые центры. Больше подходит для ценителей городской суеты, активности.

Вы можете подобрать любые квартиры в городе Геленджик от АН. В базе данных риелторов представлены разные объекты из разных районов. Это могут быть инвестиционные апартаменты для коммерческой деятельности (сдачи туристам), а также для личного проживания. Но в любом случае они обойдутся выгоднее.

Почему лучше покупать жилье через АН?

Конечно, всегда можно приобрести квартиру без посредников. Это кажется выгоднее. Но любая ошибка в сделке может привести к судебным действиям и к потере жилья. Лучше приобретать квартиры через агентство недвижимости "Этажи". Достоинства этого выбора:

полная прозрачность и чистота заключаемых сделок;

справедливая стоимость жилья без накруток;

честное описание каждой квартиры без прикрас;

возможность осмотра объекта в любое время.

Стоимость недвижимости в Геленджике растет с каждым годом. Это делает ее также привлекательным инструментом для вложений. Например, сегодня средняя цена квадратного метра составляет 209,4 тыс. рублей. Но итоговая стоимость зависит от района, дома и т.д.

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