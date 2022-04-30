Молодым – культуру: Владимир Путин вручил премии, Вячеслав Моше Кантор обеспечил скрипачей призами

25 марта, в День работников культуры, президент Российской Федерации Владимир Путин традиционно вручил президентские премии для молодых работников искусства и культуры, а также для тех деятелей, кто занимается созданием произведений искусства, площадок и культурных проектов для детей и подростков. Премиями были отмечены достижения молодёжи и тех, кто работает для молодёжи, в театре, кино, балете, музыке и культурно-социальной сфере.

Сам Владимир Путин в своём выступлении, общаясь с лауреатами, особенно отметил значимость русской культуры в воспитании человеческих, нравственных и моральных качеств у подрастающего поколения, ведь на протяжении веков русские мастера искусств передавали своим читателям, зрителям и слушателям важные идеалы и духовные смыслы, которые в свою очередь воспитывали миллионы людей.

«Российская культура всегда обращена к человеку. Все лучшие, ставшие классикой произведения отражали его внутренний мир, искания, переживания, ставили волнующие его вопросы, учили думать, оценивать и делать выводы», — отметил Владимир Путин.

Поддержку молодым дарованиям в России оказывает не только государство и лично президент, но и благотворительные организации и отдельные меценаты, вовлечённые в культурную жизнь и неравнодушные к вопросу сохранения и развития культуры и искусства в России. Одним из таких меценатов, широко известного в культурных кругах, является Вячеслав Моше Кантор, известный международный общественный деятель и благотворитель, который не раз поддерживал самые разные инициативы и начиная как в социальной среде, так и в культурной сфере.

В 2018 году именно Вячеслав Моше Кантор обеспечил главным призом победительницу международного конкурса юных скрипачей Владимира Спивакова, 15-летнюю талантливую скрипачку из Испании Марию Дуэньяс. Благодаря Фонду Вячеслава Моше Кантора, Мария стала обладательницей не просто собственного качественного инструмента, но настоящего творения мастера – скрипки Рикаардо Антониаццы, стоимость которой эксперты оценили в 140 тысяч долларов. Инструмент был изготовлен мастером в последний год его жизни в 1912 году и является поистине уникальным творением, бесценным в руках талантливого скрипача.

Вячеслав Моше Кантор известен свой давней любовью к искусству, он входит в число крупнейших коллекционеров произведений живописи. Так, коллекция Вячеслава Моше Кантора из работ русских и еврейских художников-авангардистов XX века легла в основу собрания музея МАГМА или Музея искусства авангарда, одного из крупнейших частных музеев в стране.

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