В клубе «16 Тонн» состоится «Предновогодний концерт» Лины Милович

В канун Нового года, 20 декабря, на сцене легендарного клуба певица и композитор Лина Милович исполнит не только любимые многими хиты «Шоколад», «Летать», «Платье», но и представит новые песни.

Гостей вечера ждет атмосфера праздника и приятные сюрпризы. Эта встреча отличный способ отметить приближение Нового года в компании коллег и друзей. В одном шаге от предпраздничной суеты вспомнить все хорошее, загадать желания, поднять бокалы и подпеть любимым песням.

Лина Милович выпустила пять сольных альбомов. Премьера пятого альбома «Нам с тобой» состоялась в декабре 2019 г. Клип на заглавную песню собрал более миллиона просмотров на YouTube.

Начало в в 20:00

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