28 ноября 2021 года Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку «Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства». Она расскажет о ритуалах, играх и артефактах, из которых складывается детский мир в еврейской семье.

Любая национальная культура состоит из обрядов и церемоний, которые формируют самосознание, чувство причастности к своему народу и связь поколений. Еврейские традиции и обычаи передаются внутри семьи через увлекательные истории, действия, подарки и прочие запоминающиеся события. Многие периоды жизни ребенка имеют свои ритуальные формы: обрезание, выкуп первенца, первая стрижка, первый день учебы, совершеннолетие.

Как только ребенок немного подрастает, родители знакомят его с еврейскими праздниками. Дети активно участвуют в пасхальном седере — особенном семейном ужине в начале праздника Песах; крутят трещотки на Пурим; шествуют с флажками в синагогу на Симхат Тору — в этот день завершается годичный цикл чтения Торы; получают подарки и деньги на Хануку; девочки зажигают шаббатние свечи по субботам.

Детская память избирательна и ассоциативна, она хранит все необычное. Все, что нарушает повседневный уклад жизни: вкус праздничной еды, особую пасхальную посуду, звуки клезмера и костюмы пуримшпиля. Именно детские воспоминания человека конструируют коллективное знание о его собственной культуре.

Выставка будет интегрирована в основную экспозицию музея как игровое, увлекательное пространство, последовательно рассказывающее о различных аспектах взросления, воспитания и обучения: от рождения до бар- или бат-мицвы (еврейского совершеннолетия). Игры, учебники и традиционные атрибуты обрядов и ритуалов можно будет примерить или потрогать; они будут представлены наряду с первыми изданиями детских книг, иллюстрированных Эль Лисицким, Исааком Рыбаком, Меером Аксельродом. Вместе с ними выставка покажет исторические артефакты, происходящие из разных общин, начиная с XVII века и до наших дней.

Предметы для выставки предоставят Музей истории евреев России, Центр «Петербургская иудаика», Музей религии в Санкт-Петербурге, а также частные коллекции.

Завершит работу выставка 25 марта 2022 года

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