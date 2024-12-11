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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Кремле отметили 110-летие Аркадия Островского

editor
By editor
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В Кремле отметили 110-летие Аркадия Островского
В Кремле отметили 110-летие Аркадия Островского. Фото © Д. Ткаченко

28 ноября 2024 года в Малом зале Государственного Кремлевского Дворца с большим успехом прошел концерт «Пусть всегда будет солнце», посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося советского композитора-песенника Аркадия Островского.

В программе вечера под ярким названием «Пусть всегда будет солнце» прозвучали всеми любимые с детства песни автора: «А у нас во дворе», «Аист», «Как провожают пароходы», «Спят усталые игрушки», «Мальчишки», «Ах, море, море», «Пусть всегда будет солнце» и, конечно же, легендарная «Песня остается с человеком».

Концерт, проведенный в честь Аркадия Ильича Островского, стал новым подтверждением того, что песни его существуют вне времени; они всегда современны, любимы и будут нужны людям, потому что в них живет мечта, оптимизм и надежда.

Аркадий Ильич был очень веселым, солнечным и жизнерадостным человеком. О творчестве композитора Иосиф Давыдович Кобзон как-то сказал: «Пойте почаще песни Островского, если хотите чувствовать радость жизни!».

Концерт прошел на большом творческом подъеме. Популярные песни автора на стихи Льва Ошанина, Игоря Шаферана, Михаила Танича и других известных поэтов прозвучали в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов – Бориса Дьякова, Ильи Хардикова, Тимура Кожобекова, Натальи Манулик; Сергея Петрищева, Екатерины Юрковой, Олеси Яппаровой, Ирины Крутовой и Анны Сидниной.

Солистов поддержал Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Людмилы Зыкиной под управлением заслуженного артиста РФ Дмитрия Дмитриенко и детские коллективы, среди них – Танцевальный ансамбль «Виктория», Хор многодетных семей г. Москвы, Танцевальный ансамбль «Вариация», Детский хор «Великан».

Аркадий Ильич Островский – один из самых любимых композиторов нашей страны. Зрители, побывавшие на концерте «Пусть всегда будет солнце», получили множество положительных эмоций, зарядились хорошим и солнечным настроением. Они мысленно перенеслись в 60-70-е годы прошлого столетия, в те времена, когда по радио передавали не только новости, но и музыкальные, литературные программы, трансляции спектаклей и концертов… И среди них всегда звучали песни Аркадия Островского, которые дарили людям минуты радости и лирической грусти, возвращая нас в детство, юность, молодость, напоминая о первой любови…

Программу вечера вела заслуженная артистка РФ Галина Преображенская. Концерт состоялся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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