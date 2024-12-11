Герои среди нас

В Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоялась Научно-практическая Конференции для педагогов театральных коллективов, организованная Министерством культуры в рамках Всероссийского творческого проекта в сфере театрального искусства «Встреча с театром. Профессиональные мастерские – школьным театральным коллективам». Для педагогов детских театров, которые находятся в авангарде формирования ценностей и принципов новых поколений проводились лекции и мастер-классы, затрагивающие самые разные области. Темой, вызвавшей наиболее острый интерес стали дискуссии об образе современного героя и о тех, кто мог бы им стать для новых поколений.

Историк и писатель Артём Драбкин более двадцати лет собирает истории героических подвигов разных времён истории нашей страны. Этой теме посвящён созданный им сайт «Я помню», материалы которого объединяют более 4000 историй, повествующих о судьбах разных героев. В этой летописи каждая история заслуживает стать основой драмы, оперы или мюзикла.

Рассказ педагогам школьных театральных коллективов о жизненных коллизиях разных героев, однако, перерос в напряжённый диспут об особенностях мировоззрения современной молодежи. Очевидно, что для современных школьников герой – понятие настолько же мифологическое, как бог, царь, святой. Молодёжи не осознаёт, что же такое смелость, сила, воля, честь, самопреодоление, способность к самопожертвованию. Запрос общества и власти на воспитание, базирующееся на понятиях героизма и патриотизма, сегодня велик как никогда.

Для многих образ героя – это воин, боец. Однако, тема героизма гораздо многограннее. Она связана и с героическими профессиями. И такими могут быть не только военные, но и пожарные, МЧС-овцы, полицейские, летчики, даже – политики.

Но если про перипетии российских политиков нашего времени литературы еще не создано, то о героях труда и советских, и более поздних времён написано немало. Почему бы этой качественной прозе не стать основой музыкальной драматургии?

Еще один вид подвига, связанный с моралью – это подвиг учёных. Истории самоотречения и подвижничества великих учёных найдут несомненный отклик у студентов. Для многих отличников, студентов не только технических, но и гуманитарных специализаций, категории святости, скромности, подвижничества, самоотречения, – все эти понятия просто отсутствуют в шкале моральных ценностей. Разумеется, невозможно вернуться к кодексу чести прошедших времён, но элементарное знание морально-нравственных категорий важно для общества. Полны подвигов самоотречения биографии великих учёных разных эпох, от Ломоносова до Менделеева, Королёва, Павлова, Мечникова. Как и наука, большой спорт тоже отбирает всю жизнь, а современные спортсмены – прекрасный пример смелости, воли и преодоления.

Прекрасная тема, к которой уже очень успешно прикоснулся жанр мюзикла – это герои-первооткрыватели. Самым известным таким образцом стал спектакль «Норд-Ост» по роману «Два капитана» Вениамина Каверина. Кладезь сюжетов – это и подвиги землепроходцев, исследователей новых земель Семёна Дежнёва и Ерофея Хабарова, морепроходцев Ивана Крузенштерна и Фаддея Беллинсгаузена, полярных исследователей Семёна Челюскина и Харитона Лаптева. Их судьбы полны множества исторических ракурсов и культурологических нюансов, что позволит вокруг каждой из постановок о жизнях таких героев формировать огромный круг активностей, по-новому привлекающих молодёжь в театр.

О перспективах подобных мультижанровых форматов говорил педагог и журналист Максим Корнев. Предложенные им виды интерактивов, лекций и мастер-классов хоть и рассматривались в контексте оптимизации ведения пабликов и соцсетей театральных учреждений, однако, подобные форматы одинаково успешно используются и в молодёжных структурах, и в маркетинговых стратегиях театральных премьер, и в разработке плана событий на оформление грантовой заявки (чему была посвящена лекция Председателя экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы Марии Большаковой) и в работе школьных театров (о специфичной работе в которых с инклюзивными детьми говорила педагог, методист по инклюзивному образованию Екатерина Канатникова).

Направленные как на продвижение самого спектакля, так и на развитие активностей в пабликах театрального коллектива лекции, интерактивы, обучающие семинары предназначены и для привлечения гостей специалистов смежных видов деятельности: фотографов, модельеров, рекламщиков, смм-специалистов. В итоге и поиск новых либреттистов, способных создать новых героев, и дополнительные виды деятельности, как «перекрестные опыления» привлекают к событиям в театре такую долгожданную молодёжную аудиторию.

Надежда ДАРАГАН,

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