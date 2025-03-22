В Москве подвели итоги совместного конкурса Агентства креативных индустрий Москвы и проекта Super Toys 

На конкурс «Дизайнерские игрушки: союз идей» поступило свыше 140 заявок от художников и дизайнеров со всей страны. Участники разрабатывали концепции коллекционных фигурок на тему видеоигр и анимации. Победителем стал художник Никита Киселев из Нижнего Новгорода (псевдоним – Boshky). Художник представил концепт арт-игрушки «Северная Черепаха». Персонаж вдохновлен комиксами о Черепашках-ниндзя и является фантазией на тему того, как бы выглядели известные герои, если бы они родились в холодных регионах России.

«Для России дизайнерские игрушки – пока достаточно новое, но очень перспективное направление. Оно объединяет искусство, дизайн, анимацию, кино и другие творческие сферы, создавая уникальные возможности для бизнеса. Например, один персонаж может стать основой для лицензионных продуктов, коллекционной одежды, видеоигр или даже целой франшизы. Развивая это направление, мы не только поддерживаем художников и дизайнеров, а также помогаем создавать совместные креативные проекты в десятках смежных сфер — от производства до цифровых технологий», – отметила руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

Созданная фигурка будет представлена на выставке коллекционных игрушек Super Toys уже этим летом. Ведущие российские авторы объединятся на одной площадке, чтобы представить свои уникальные работы в направлении дизайнерской игрушки.