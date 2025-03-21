Холдинг «МТС Медиа» стал официальным партнером 38-й премии «Ника»

Российская академия кинематографических искусств и холдинг «МТС Медиа» объявляют о том, что медиахолдинг станет генеральным партнером 38-й Национальной кинематографической премии «Ника». Трансляция церемонии будет эксклюзивно показана в онлайн-кинотеатре KION (входит в «МТС Медиа»).

Церемония вручения премии «Ника» пройдет в театре «Маска». В числе номинаций в этом году — «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая сценарная работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и другие. Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии. Лучших в каждой номинации определяют члены Академии кинематографических искусств путем тайного голосования. Победители получают статуэтку древнегреческой богини Ники.

В разное время лауреатами «Ники» становились Андрей Кончаловский, Станислав Говорухин, Григорий Чухрай, Сергей Параджанов, Ролан Быков, Владимир Машков, Алексей Учитель, Сергей Бодров, Эдуард Артемьев и многие другие.

Софья Митрофанова, генеральный директор «МТС Медиа»:

«Премия «Ника», одна из самых авторитетных в нашей индустрии, давно стала синонимом высочайшего признания для кинематографистов. Второй год подряд холдинг «МТС Медиа» становится генеральным партнером церемонии вручения «Ники», так как мы рады способствовать развитию и расширению аудитории этой премии в онлайн-среде».