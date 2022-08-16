В Москве состоится грандиозная премьера музыкального шоу «Пламенные сердца» о спасателях

18 августа в Москве состоится грандиозный финал Всероссийского конкурса индивидуальных исполнителей «Соло 01». Мероприятие будет проходить в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже, а также транслироваться «Вконтакте» на многомиллионную аудиторию зрителей.

Конкурс «Соло 01» стартовал в начале весны 2022 года и объединил тысячи детей и подростков со всей страны. Его финалистами стали 35 ярчайших юных артистов из 5 федеральных округов, именно они получили приглашение принять участие в финальном супершоу проекта «Пламенные сердца» в Москве.

На протяжении двух недель подготовки шоу финалисты не только репетировали оригинальные вокальные и хореографические номера, но и узнали профессиональные секреты исполнительского мастерства, научились самостоятельно делать аранжировки и снимать клипы и, конечно, получили незабываемые опыт и эмоции, благодаря специально созданной для них уникальной программе творческого и личностного развития.

Участвуя в программе, ребята побывали в «Театре на Таганке» на показе мюзикла «Онегин», оказались за кулисами и пообщались с артистами и режиссером-постановщиком Алексеем Франдетти. На специальном показе фильма «Огонь» финалисты приняли участие в творческий встрече с режиссером Алексеем Нужным и актером Антоном Богдановым. Своим профессиональным опытом с финалистами поделилась Полина Гагарина, участники популярных музыкальных телепроектов — управляющий лейблом и резиденты коммьюнити Soul Kitchen Антон Бабенко, NANIK, Катя Нова, блогеры-миллионники NANSI&SIDOROV, с которыми финалисты даже успели снять совместный клип на заглавный хит шоу — песню «Пламенные Сердца» — в реально действующей пожарной части.

На всех этапах конкурса за финалистами внимательно следили сотни тысяч онлайн-зрителей по видео дневникам проекта, созданным организаторами в формате реалити-шоу. Серии о жизни участников «Пламенных сердец» в Москве выходили в официальной группе конкурса.

«Мы постарались подарить нашим финалистами незабываемые эмоции. Доказать, что таланта достаточно, чтобы достигнуть любой вершины как в творчестве, так и в жизни. Я благодарю всех партнеров нашего конкурса, всех наших наставников и педагогов, что вложили в детей максимальное количество энергии и сил, чтобы во время прямого эфира нашего шоу «Пламенные сердца» каждый из ребят не просто блистал, но и продемонстрировал такой исполнительский уровень, который был бы примером, путеводной звездой мастерства для миллионов других талантливых детей нашей страны» — режиссер-постановщик шоу Дмитрий Бикбаев.

Зрителей трансляции музыкального шоу «Пламенные сердца» ждёт насыщенный спецэффектами и яркими номерами эфир, в котором талантливейшие дети со всей страны громко заявят о себе как о лучших молодых индивидуальных исполнителях будущего и, возможно, кто-то из них в скором времени станет настоящей звездой со своей армией поклонников. А в финале трансляции прозвучит премьера песни «За горизонтом» в исполнении Народной артистки РФ Дианы Гурцкой и всех финалистов конкурса этого года.

В зале «Арт-платформы» единственными оффлайн-зрителями шоу станут дети и подростки, эвакуированные в Московскую область из зоны проведения специальной военной операции на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, родители финалистов и почетные гости.

Свое участие подтвердили руководители департаментов и управлений Правительства г. Москвы, представители Организаторов и официальных Партнеров конкурса, в числе которых: генеральный директор «Президентского фонда культурных инициатив» Роман Карманов, руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева, руководитель центра социальных и благотворительных проектов «МТС» Ольга Юркова, а также постановщики шоу Дмитрий Бикбаев и Егор Дружинин, общественные и культурные деятели — Дмитрий Бертман, Ирина Апексимова, Сергей Майоров, Виталий Гогунский, Юлия Барановская, Полина Киценко и другие.

Конкурс проводится по инициативе членов мотоклуба «Пламенные сердца», являющихся сотрудниками Главного управления МЧС России по г. Москве, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства г. Москвы. Организатором Конкурса выступает Открытое театральное пространство «Арт-платформа».

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