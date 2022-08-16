В Хмелите представят выставку текстильных орнаментов из коллекции музея-заповедника «Зарайский кремль»

В федеральном музее-заповеднике «Хмелита» (Смоленская область) будет экспонироваться выставка предметов из коллекции одного из лучших музеев Подмосковья.

Представленные на выставке «Музеи России в гостях у Хмелиты: Текстильный орнамент XIX века» предметы раскроют тему разнообразных методов декорирования ткани. Экспонаты из собрания коллекции музея-заповедника «Зарайский кремль» позволят проследить, как на вещи влияла смена стилей от барокко и классицизма до модерна и конструктивизма.

Рокайльные (характерные для асимметричного архитектурного декора рококо) мотивы, классические сюжеты, восточные сцены и уравновешенные геометрические композиции – в красочных орнаментах отражена мода своей эпохи.

Экспонируемые на выставке произведения декоративно-прикладного искусства конца XVIII – начала XX веков, созданные в России, странах Западной Европы и Восточной Азии, позволят почувствовать изменение времени на привычных предметах, ощутить своеобразие и индивидуальность каждой эпохи. Столь привычные детали нашей жизни, как и одежда и элементы костюма, мебель и предметы религиозного культа, на выставке будут дополнены предметами быта со схожими мотивами.

Основой проекта станут уникальные эскизы и образцы тканей Товарищества ситценабивной мануфактуры «Эмиль Циндель» в Москве, крупнейшего в дореволюционной России предприятия.

«Хмелита» – единственный в стране музей А.С. Грибоедова. Дворцово-парковый комплекс создан в середине XVIII века дедом писателя Федором Алексеевичем Грибоедовым в редком архитектурном стиле елизаветинского барокко. В доме-дворце и одном из флигелей работают выставки, на которых можно познакомиться с уникальными экспонатами как из коллекции музея-заповедника «Хмелита», так и из собраний других музеев и коллекционеров.

Кроме самого дворца и четырех флигелей, в усадебный комплекс входит церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, а также парки с каскадом прудов. Здесь сохранились исторические аллеи и реликтовые деревья, возраст некоторых из них превышает 300 лет.

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