В Москве состоялась IV Ежегодная церемония награждения премии «PERSONO года 2022»

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25 мая 2022 года в шикарном московском банкетном зале Golden Palace состоялась IV Ежегодная церемония награждения победителей Всероссийской премии «PERSONO года 2022», учреждённая журналом PERSONO.

На участие в премии было выдвинуто более 250 номинантов, из которых журнал отобрал 39 победителей. Лучшие из лучших — талантливые, перспективные, сильные, предприимчивые профессионалы из различных сфер деятельности — были удостоены премии «PERSONO года 2022». Все они получили заслуженные награды за достижения в своей жизни и профессиональной деятельности за прошедший год. Это те люди, которые добились невероятных успехов и результатов в своём деле и внесли неоценимый вклад в развитие нашего общества.

Организаторами Всероссийской премии «PERSONO года 2022» выступили:

  • Никита Лобанов, предприниматель, продюсер, основатель глянцевого журнала PERSONO, Президент международной Ассоциации экспертов малого и среднего предпринимательства, эксперт на радио и ТВ, победитель многочисленных премий, таких как «Человек года», «Успех», «Лидеры мнений»;
  • Яна Киреева, продюсер премии, директор по развитию журнала PERSONO, главный редактор онлайн-платформы PERSONO.ru.

Владимир Плахтий и Ирина Сашина, очаровательные ведущие, профессионалы своего дела, провели церемонию вручения премии. Весь вечер они объявляли и награждали лучших из лучших по версии журнала PERSONO. За музыкальное сопровождение вечера отвечал DJ Rokit. Премию открыло уникальное музыкально-световое барабанное шоу Cyber Drum. Весь вечер на сцене выступали известные артисты. Александр Шахов и Леся Яппарова, лауреаты различных международных конкурсов оперных певцов, порадовали зрителей своими сильными роскошными голосами. Телеведущая Super 10 на канале Music Box, автор более 100 песен на русском и английском языках Натали Андрес исполнила песню «Дышу». Многократные бронзовые, серебряные и золотые призёры международных и всероссийских конкурсов и конгрессов «Академия танца» исполнили оригинальный танец Telephone. Артист Москонцерта, член Российской Ассоциации Иллюзионистов, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и участник многих телепрограмм и телешоу Максим Котов заворожил гостей вечера своими фантастическими фокусами. Певица, зажигалочка, телеведущая канала Fashion TV Даяна Брют очаровала всех своим обворожительным голосом. Участница «Евровидения» и «Тюрквидения», телеведущая Music Box Gold огненная Пелагея Стефогло зажгла всех своим драйвом. Очаровательная певица Саша Кошкина очаровала всех своим шикарным голосом. Коллектив K.Time исполнил завораживающий танцевальный номер. В полный восторг привела гостей вечера Анна Кранц, которая встречала их в велком-зоне с питомцами своего Царского Цирка. Шуточным сотрудником фейсконтроля в велком-зоне выступил фокусник Григорий Горбатько, который находил в сумочках и карманах гостей различные неожиданные для них вещи.

В течение всего вечера гости праздника делились своими планами на этот год, ожиданиями и впечатлениями от премии, общались с журналистами и ощущали, что это значит — быть Persono года.

Журнал PERSONO выражает огромную благодарность партнёрам премии «PERSONO года 2022», оказавшим неоценимую помощь в организации и проведении мероприятия: компаниям Revyline, «РЕММА ТРЕЙД», FOOD MILK, Yamaguchi, Yggdrasil19, Kedma, Alice decor&event, «Ростсайт», «Слонвиш», бренду «Лошадиная сила», музею «Прогулка в темноте», Царскому цирку Анны Кранц, шоу «Шапиториум», визажисту Владлене Горякиной.

А теперь список победителей Всероссийской премии «PERSONO года 2022».

Вы наши герои 2022!

  • Марио Village, легендарный семейный ресторан с итальянской кухней и лучшими винами (номинация «Ресторан — легенда»);
  • Катя Лель, российская эстрадная певица (номинация «Народная любовь»);
  • Кристина Орбакайте, советская и российская эстрадная певица, актриса; заслуженная артистка РФ (номинация «Эпоха нашего времени»);
  • Безрукова Ирина Владимировна, советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории (номинация «За самую талантливую и вдохновляющую автобиографию»);
  • Богдасаров Михаил Сергеевич, советский и российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр и драматург (номинация «Легенда кино»);
  • Блёданс Эвелина Висвальдовна, актриса, певица, телеведущая, основатель благотворительного фонда помощи людям с особенностями развития «Мы все разные» (номинация «Легенда юмора»);
  • Канопка Владислав Игоревич, российский актёр (номинация «За высокое актёрское мастерство»);
  • Низовская Серафима Савельевна, российская актриса (номинация «Самая романтичная актриса»);
  • Натан, российский исполнитель, артист лейбла Black Star (номинация «Трек года «Сеньорита»);
  • Зудин Илья Валерьевич, певец, поэт, композитор, солист и идейный вдохновитель группы «Динамит» (номинация «Композитор года»);
  • Жигалова Алена, журналист, видеоблогер, интервьюер, репортёр. Ведущая авторского шоу на YouTube под названием «Алёна, блин!» (номинация «Самый оригинальный интервьюер»);
  • DJ Катя Гусева, ведущая ярких событий, единственный в России fashion-диджей (номинация «Самая стильная девушка DJ»);
  • Ивлев Константин, российский шеф-повар, телеведущий, ресторатор (номинация «Ресторатор года»);
  • Сашина Ирина Сергеевна, российская журналистка и телеведущая, ведущая утренней программы «Настроение» на канале ТВЦ (номинация «Лучшая телеведущая»);
  • Дороднев Александр Александрович, организатор международных клинических исследований в сфере применения инновационных технологий в области сохранения здоровья (номинация «За инновационные технологии в сфере здоровья»);
  • Маньжов Василий, инвестор, основатель школы умных инвестиций и инвестиционной компании (номинация «Инвестор года»);
  • Анаэль Марияна, основатель школы нумерологии «Анаэль» и Магистр Космоэнергетики (номинация «Лучший нумеролог»);
  • Быков Владислав Викторович, создатель эксклюзивной обуви, одежды и аксессуаров для женщин и мужчин (номинация «За создание эксклюзивной авторской обуви и высокий сервис обслуживания»);
  • Акопян Ирина, основатель «Школы переквалификации мам», предприниматель, блогер (номинация «Женщина и карьера»);
  • Голденберг Ирина (Мася Шпак), медийная личность, спортсменка, певица (номинация «Самый позитивный блогер»);
  • Нальгиева Яха Исламовна, врач-косметолог, тренер учебного центра «Феникс Мед» (номинация «Косметолог года»);
  • Эседова Марта Шамсутдиновна, косметолог (номинация «Потенциал и перспектива года в косметологии»);
  • Педан Артем Александрович, коммерческий директор, бизнес-тренер, коуч, инвестор, продюсер и наставник онлайн-школ (номинация «Коммерческий директор года»);
  • Мила Абрамович, известная ясновидящая, потомственная гадалка и предсказательница, экстрасенс, таролог-биоэнергетик, молитвенница (номинация «Лучшая ясновидящая»);
  • Crocus Fitness, фитнес-сеть премиальных фитнес-клубов (номинация «Лучший фитнес-клуб для лучших персон»);
  • Зубарева Наталья Александровна, доктор, эндокринолог, терапевт, кардиолог, диетолог, детский диетолог, спортивный нутрициолог (номинация «Самый популярный доктор»);
  • Вадим Богач, владелец успешного агентства недвижимости «АвенюМосква», управляющей компании «Ма-Трёшка», инвестор (номинация «Самый популярный блог о недвижимости»);
  • Галиева Ильмира Раисовна, инвестор, фотограф (номинация «Лучший криптоэксперт и тренер в области цифровых валют»);
  • Магданова Флюза Ринатовна, мастер-повар Республики Башкортостан, шеф-повар главы Республики Башкортостан, основатель Кулинарной онлайн-школы «Всё о еде» (номинация «Шеф-повар года»);
  • Богословенко Максим Петрович, психосоматолог, клинический психолог, гипнотерапевт, кинезиолог (номинация «Лучший эксперт в области гипнотерапии и работы с подсознанием»);
  • Limkor, экосистема для предпринимателей, экспертов и стартапов (номинация «Комьюнити-платформа года»);
  • Babies Green, экоферма, созданная Неклюдовым Вячеславом Юрьевичем (номинация «Лучший экопроект года»);
  • Nature Walls, компания по автоматизированному удалённому производству по озеленению, созданная предпринимателем Дьяченко Григорием Ивановичем (номинация «Компания года по эко-озеленению пространств»);
  • Кривов Владимир Сергеевич, руководитель маркетингового агентства «РОСТСАЙТ» (номинация «Маркетолог года»);
  • Иманкулова Валентина Александровна, переводчик субтитров тайских лакорнов (номинация «Лучший переводчик текстов с английского и немецкого на русский»);
  • Черепанова Татьяна Сергеевна, президент Международной Академии психологии инновационного развития, педагог, психолог (номинация «Лучший образовательный проект для подростков «Как подготовить детей к жизни?»»);
  • Тоганян Тигран Варданович, блогер-миллионник, завоевавший аудиторию загадочностью своего образа (номинация «Холостяк года»);
  • HORSE FORCE, легендарный бренд косметических средств «Лошадиная сила» (номинация «Лучшая линейка косметики по уходу за волосами»);
  • Мехди Эбрагими Вафа, врач, практикующий психолог, художник, общественный деятель, победитель третьего сезона телепроекта «Битва экстрасенсов», основатель «Международного центра Мехди» (номинация «Сильнейший целитель»).
Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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