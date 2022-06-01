XX торжественная церемония награждения Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация»

Самое ожидаемое событие мира сферы beauty&health – очередная, XX церемония вручения премии в области красоты и здоровья «Грация» состоится 6 июня 2022 года. В этот раз она будет проходить в историческом центре Москвы, в клубе Кристалл.

Премия «Грация», учрежденная в 2004 году, на сегодняшний день является одной из самых престижных наград в сфере beauty&health. Премия Грация — это грандиозное и масштабное мероприятие, а заветная статуэтка, которой награждаются лауреаты, стала символом всеобщего признания ее обладателя. Грация дословно переводится с латыни как красота, прелесть, изящество.

Вручение премии «Грация», являясь не только профессиональным, но и светским мероприятием, каждый год собирает множество звездных участников и зрителей. Среди гостей церемонии можно встретить как именитых врачей, составляющих элиту эстетической медицины, представители косметических брендов, салонов красоты, Spa салонов, так и представителей шоу-бизнеса и киноиндустрии, знаменитых спортсменов, видных деятелей политики, культуры и искусства, известных писателей и журналистов. Престижный конкурс широко освещается специализированными и общественными средствами массовой информации.

Ведущими церемонии будут Яркий артист с неповторимым тембром голоса, автор и исполнитель, супер-финалист музыкального кастинга на телеканале RU TV, финалист музыкального конкурса продюсерского центра М. Гуцериева, обладатель музыкальных премий «Дуэт года», «Певец года», «Артист года», «Лучший старт года», участник благотворительных концертов, ТВ-ведущий, певец Роман Неваш и лауреат многих премий и конкурсов красоты Анна Малиновская

В программе церемонии награждения примут участия:

Maxim Zavidia — певец, вокалист, участник Евровидения 2016 и 2018, участник многих музыкальных шоу,

Максим Кобзов — российский певец, шоумен, автор собственных песен, режиссер, актер. Финалист всероссийского телевизионного шоу «Битва Хоров» канала «Россия 1». Артист лейбла «Archer Music»

Гия Гагуа — народный артист, мастер курса режиссуры эстрады, профессор кафедры режиссуры. Лидер и один из создателей музыкальной и юмористической группы «Экс-ББ»,

Дмитрий Нестеров — певец, ведущий, автор песен,победитель конкурса Аллы Борисовны Пугачевой «Алла ищет таланты», участник телепроекта Голос-7, Премия телеканала RU.TV Беларусь «ЛУЧШЕЕ МУЖСКОЕ ВИДЕО 2018» за клип «Футбол», телеведущий ВГТРК, лауреат «Эх, Разгуляй» радио Шансон в СК Олимпийский, а также телеверсии на Первом Канале, Посол Доброй Воли «МосВолонтер» Правительства Москвы,

Группа Ассорти — это «живой», яркий коллектив и одна из немногих женских групп на российской эстраде, способная очаровать зрителей не только красотой и обаянием солисток, но и настоящим профессиональным вокалом

Певица Нина Фокина родилась и выросла в Северодвинске. Сейчас она выступает под именем Н.И.Н.А., и ее песни звучат на всех радиостанциях России

Yarik Loser — это юный тиктокер, сейчас у него подписчиков более 3 миллионов. Ярик парень очень модный, неплохо разбирается в трендах, он любит менять свой имидж, часто меняет свои прически.

и другие артисты и звезды эстрады, диджеи радиостанций.

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