В Музее Победы проходит интерактивная выставка «Весна 45-го года». Посетителей ждет временная экспозиция в Зале Исторической правды с костюмированным рассказом об окончании Великой Отечественной войны. Выставка знакомит гостей с событиями на европейском театре боевых действий в мае 1945 года и даст представление о силах противоборствующих сторон — стран антигитлеровской коалиции (Красной армии и армии США) и нацистской Германии.

«Гостей музея на Поклонной горе с 12:00 будут встречать специалисты культурной площадки и реконструкторы в оригинальной военной форме. На русском и немецком языке ведущие расскажут, как формировались подразделения фольксштурма (немецкое народное ополчение), о тактике применения штурмовых инженерно-саперных бригад Красной армии, о работе подразделений истребительной противотанковой артиллерии, а также о том, как выявляли диверсантов сотрудники СМЕРШ — самой эффективной контрразведки воюющих стран», — отметили в Музее Победы.

На выставке представили военную форму. Посетители смогут прикоснуться к элементам военного снаряжения, узнать, чем питались солдаты, как выглядит противотанковое ружье Дегтярева, почитать наставления о рукопашном бое и подрывном деле, услышать, с какой дистанции снаряд УБР-354П пробивал немецкий «Тигр». Также в экспозиции представят подлинные артефакты конца войны, найденные на полях сражений в Европе. Среди них, например, — кирпич из Кёнигсбергской башни «Der Dohna.

Кроме того, в экспозицию войдут предметы из собрания частного музея ArtSarai. Гости Музея Победы увидят комплект личных вещей и довольствия солдата немецкой армии, немецкие и советские мины и детонаторы, и образцы минёрного снаряжения и многое другое.

Дополняет интерактивную выставку цветная кинохроника событий боев в Европе: от штурма Кёнигсберга до встречи американских и советских солдат на реке Эльба, что позволит погрузить гостей Музея Победы в атмосферу последних месяцев войны в Европе.