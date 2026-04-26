Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваНа «Городской ферме» на ВДНХ весеннее пополнение

На «Городской ферме» на ВДНХ весеннее пополнение

By editor
козлята - городская ферма вднх
Фото: пресс-служба ВДНХ

В начале апреля на «Городской ферме» на ВДНХ родились двое козлят. Счастливыми родителями стали козочка Юна и козел Викинг. Детеныши в полном порядке и находятся под присмотром зоологов.

Козлята черно-белого окраса родились здоровыми и крепкими. Сейчас они питаются только молоком матери, но скоро им предложат ароматное сено. Молока хватает обоим: Юну не будут доить из-за ее боевого темперамента. Самые внимательные посетители «Городской фермы» могут увидеть новых обитателей в хлеву возле Юны, где они проводят большую часть времени. Знакомство козлят с отцом состоится чуть позже.

Козы очень любопытные и сообразительные животные. Они могут преодолевать различные препятствия в поисках еды и обладают хорошей топографической памятью. Это связано с их эволюционной историей: козы приспособлены к поиску пищи на обширных каменистых пастбищах. Вопреки распространенному мнению, эти животные весьма привередливы в еде, ведь у них почти 15 тысяч вкусовых бугорков на языке, в то время как у человека — всего 9 тысяч. Было доказано, что козы могут коммуницировать с человеком с помощью взгляда, как это делают собаки. Кроме того, козы различают эмоциональное выражение лиц и предпочитают взаимодействовать с улыбающимися людьми.

Проверить все эти факты на собственном опыте можно, познакомившись с обитателями «Городской фермы». Здесь гостям предстоит пообщаться не только с козами, но и с величественными альпаками, невозмутимой коровой зебу, северным оленем, забавными гусями и утками, нутриями-непоседами и другими животными.

«Городская ферма» на ВДНХ — семейный интерактивный парк. На ее территории живет около 90 особей различных животных — от кур и кроликов до крупного рогатого скота и оленей. Не покидая пределов Москвы, здесь в любую погоду можно скрыться от городской суеты и окунуться в фермерскую жизнь, наполнить день радостью творчества на семейном мастер-классе или оценить обеденное меню в кафе «Ферма».

