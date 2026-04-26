На «Городской ферме» на ВДНХ весеннее пополнение

В начале апреля на «Городской ферме» на ВДНХ родились двое козлят. Счастливыми родителями стали козочка Юна и козел Викинг. Детеныши в полном порядке и находятся под присмотром зоологов.

Козлята черно-белого окраса родились здоровыми и крепкими. Сейчас они питаются только молоком матери, но скоро им предложат ароматное сено. Молока хватает обоим: Юну не будут доить из-за ее боевого темперамента. Самые внимательные посетители «Городской фермы» могут увидеть новых обитателей в хлеву возле Юны, где они проводят большую часть времени. Знакомство козлят с отцом состоится чуть позже.

Козы очень любопытные и сообразительные животные. Они могут преодолевать различные препятствия в поисках еды и обладают хорошей топографической памятью. Это связано с их эволюционной историей: козы приспособлены к поиску пищи на обширных каменистых пастбищах. Вопреки распространенному мнению, эти животные весьма привередливы в еде, ведь у них почти 15 тысяч вкусовых бугорков на языке, в то время как у человека — всего 9 тысяч. Было доказано, что козы могут коммуницировать с человеком с помощью взгляда, как это делают собаки. Кроме того, козы различают эмоциональное выражение лиц и предпочитают взаимодействовать с улыбающимися людьми.

Проверить все эти факты на собственном опыте можно, познакомившись с обитателями «Городской фермы». Здесь гостям предстоит пообщаться не только с козами, но и с величественными альпаками, невозмутимой коровой зебу, северным оленем, забавными гусями и утками, нутриями-непоседами и другими животными.

«Городская ферма» на ВДНХ — семейный интерактивный парк. На ее территории живет около 90 особей различных животных — от кур и кроликов до крупного рогатого скота и оленей. Не покидая пределов Москвы, здесь в любую погоду можно скрыться от городской суеты и окунуться в фермерскую жизнь, наполнить день радостью творчества на семейном мастер-классе или оценить обеденное меню в кафе «Ферма».