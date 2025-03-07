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В Музее Востока на ВДНХ открылась новая выставка

editor
By editor
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музей востока вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

В павильоне № 13 «Музей Востока» на ВДНХ открылась выставка «Вдохновленные ковром». Новая выставка посвящена искусству ковроделия Республики Дагестан. Гости увидят предметы из собрания национальных музеев и частных коллекций.

Традиционное искусство Дагестана сумело сохранить многовековую преемственность художественных и технических приемов, устойчивость орнаментальных схем в создании ковра. Промыслы, особенно женские, такие как ковроделие, отличаются особенной консервативностью, а значит, сохранением глубоких связей с далеким прошлым. Глубина, архаичность и разнообразие коврового искусства Дагестана нашли свое отражение и в произведениях современного изобразительного искусства.

В выставочном проекте задействованы предметы из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи, частных коллекций и собраний художников. Ковровый промысел будет представлен уникальными предметами начала ХХ в. Дополнят экспозицию предметы резного дерева, резного камня, медно-чеканной утвари.

Кроме того, в экспозиции можно увидеть работы художников, творивших в Дагестане в начале ХХ в., в советское время, а также современное изобразительное искусство республики, посвященное теме ковроделия.

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