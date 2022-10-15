В Мытищинском районе Подмосковья откроется первая в мире станция «Соколиной почты»

19 октября 2022 года в 12:00 в Центре соколиной охоты Константина Cоколова состоится торжественное открытие первой в мире станции «Соколиной почты».

Идея открытия станции принадлежит Валерию Сушкову, путешественнику, создателю и руководителю туристско-почтового проекта Postventure, участнику и организатору более ста различных экспедиций на шести континентах.

Проект Postventure главным образом направлен на развитие нового феномена в мировом туризме под названием «филатуризм»: организует туристко-почтовые экспедиции, сопровождая их выпуском уникальных филателических серий, посвященным важным историческим событиям, мероприятиям и отдельно взятым географическим территориям.

Специально для «Соколиной почты» Postventure создала новый филателистический набор, в который входят: конверт, открытка, картмаксимум и штемпель, а также необычная 3D марка-виньетка из бука.

«Лицом» филателистической серии стала балобан Дульсинея – четырнадцатилетняя представительница семейства соколиных, звезда экскурсионных программ Центра соколиной охоты, театральная актриса (Дульсинея играла в Театре на Таганке в спектакле «Хроники» по произведениям Шекспира), участница просветительских передач на радио и телевидении.

На открытии «Соколиной почты» Дульсинея в свободном полете доставит письмо No1 к специальному почтовому ящику. Полет сокола станет одним из самых зрелищных моментов праздника.

«Это не первый подобный проект, который реализует Postventure. До этого нами уже были запущены пчелиная, собачья, бутылочная, таежная… более десятка различных почтовых сообщений. Все они направлены на популяризацию внутреннего и въездного туризма, а также поддержку отдельных туристических объектов. Соколиная охота признана ЮНЕСКО важной частью всемирного нематериального культурного наследия в 18-ти странах мира. Мы рады внести свой посильный вклад в её возрождение и развитие», – поделился Валерий Сушков.

По его словам, «Соколиная почта» будет работать в Центре соколиной охоты на постоянной основе. Купить филателистический набор можно будет во время экскурсионной программы, или заказав доставку «Почтой России». Все вырученные от продажи филателистических наборов средства пойдут на развитие Музея соколиной охоты и благополучие ловчих птиц, охотничьих собак, подсокольих лошадей, живущих в Центре соколиной охоты.

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