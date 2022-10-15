Волонтеры наследия помогают в реставрации Оптина монастыря в Орловской области

В сентябре стартовала Школа волонтеров наследия – культурно-просветительский проект, направленный на популяризацию сохранения объектов культурного наследия. Уникальный проект с 2019 года реализуется Минкультуры России и ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления» (Роскультпроект) в рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура» и проходит по всей России. Мероприятия программы в этом году уже прошли в Костромской и Ленинградской областях. С 10 по 12 октября Школа волонтеров наследия проводится в Орловской области – 20 волонтеров помогали реставраторам в работе на территории Троицкого Рождество-Богородицкого Оптина монастыря в городе Болхове.

Флагманский проект в рамках программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура» реализуется с 2019 г. Миссия Школы – популяризация идеи сохранения объектов истории и культуры России, а также волонтерства в этой сфере. Добровольцы получают необходимые знания, методологическую, информационную, консультационную и ресурсную поддержку, в том числе под руководством специалистов в сфере культуры и реставрационного дела. Задачи Школы: подготовка волонтеров для работ на памятниках истории и культуры, объектах культурного наследия; объединение усилий органов государственной власти, местного самоуправления, некоммерческих и образовательных организаций, профессионального сообщества и добровольцев для сохранения культурного наследия России.

По словам Станислава Абакумова, председателя совета Орловского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, к.и.н., доцента, к выбору объекта культурного наследия подошли скрупулезно: «Наша задача приобщить к сохранению культурного наследия всех неравнодушных людей, в первую очередь молодежь. Мы оказываем видимую и необходимую помощь объекту, который в ближайшее время будет реставрироваться. То есть волонтеры выполняют работы, которые в дальнейшем помогут профессиональным специалистам».

В течение трех дней волонтеры (студенты факультета среднего профессионального образования Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева и Политехнического института им. Н.Н. Поликарпова) не только помогали реставраторам, но и узнали об истории города Болхова и Оптина монастыря, основанного ранее XV века. Его настоятельница – игуменья Евфалия вместе с монахинями провели для ребят захватывающую экскурсию по территории объекта культурного наследия.

Необходимые теоретические знания и практические навыки для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия участники экспедиции получили ранее в Школе волонтеров наследия. При восстановлении крепостных стен Оптина монастыря добровольцам помогали профессиональные реставраторы.

Волонтеры попробовали себя в роли реставраторов и получили новые знания, которые могут стать фундаментом для более глубокого изучения истории, культуры нашей страны, стимулом для дальнейшего участия в волонтерских проектах и самостоятельных путешествий по России.

Важность инициатив, реализуемых «Школой волонтеров наследия», отмечает и Олег Курдюмов, преподаватель факультета среднего профессионального образования Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, зам. декана по воспитательной работе: «Волонтеры получают практические навыки, но, что гораздо важнее, знакомятся с историей родной страны, начинают смотреть на объекты культурного наследия как на живое свидетельство нашей уникальности, наше общее достояние, которое не на словах, а на деле должен посильно сохранять каждый гражданин». Олег Курдюмов не сомневается – за такими программами будущее: «И уже сейчас такие социокультурные активности находят наибольший отклик в студенческой среде – среде людей неравнодушных, активных, с горящими глазами».

Ряды «Школы волонтеров наследия» регулярно пополняются, все больше людей хотят помочь в сохранении объектов исторического-культурного наследия и глубже узнать историю родной страны. Так, Даниил Каменский, студент 3 курса факультета среднего профессионального образования Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, участвует в волонтерском проекте уже четвертый раз. Впервые о Школе он услышал два года назад, когда принимал участие в литературном фестивале, посвященном писателям орловщины. Даниил поэт и прозаик, автор книги «Дневник Хранителя», убежден: памятники культуры должны поддерживаться в хорошем состоянии, ведь в них наше наследие, красота страны. Свое участие в волонтёрском движении Даниил называет «вкладом в сохранение истории России».

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