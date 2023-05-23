В парке «Северное Тушино» открылась фотовыставка Русского географического общества ко Дню полярника

Русское географическое общество представило в парке «Северное Тушино» фотовыставку «Северный полюс – 32», приуроченную ко Дню полярника.

Освоение и исследование арктического региона немыслимо без Русского географического общества. Известные полярники – О.Ю. Шмидт, Г.Я. Седов, А.В. Толль и многие другие были членами РГО. Их заслуги и подвиги, совершенные иногда ценой жизни, стали важной страницей в истории нашей страны.

Учреждение в 2013 году профессионального праздника – Дня полярника – связано с открытием первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс – 1», участниками которой были легендарные И.Д. Папанин, Е.К. Федоров, Э.Т. Кренкель, П.П. Ширшов, также принимавшие активное участие в деятельности Русского географического общества.

Продолжением истории стало создание в 2003 году российской научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс – 32», данные с которой помогали обеспечивать бесперебойную навигацию по Северному морскому пути, сформировать банк данных о природе и климате.

В рамках выставки Русского географического общества «Северный полюс – 32» впервые представлены фотографии, сделанные в ходе работы этой станции. Сопровождаемые пояснительными текстами, они покажут и расскажут посетителям выставки о значимости вклада российских полярных исследователей в изучение арктического региона.

Уличную фотовыставку можно увидеть на центральной площади парка «Северное Тушино» с 16 мая по 30 июня.

Фото – парк «Северное Тушино»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.