Сергей Трофимов выступит с концертом для друзей в летнем концерте в Зеленом театре

Сергей Трофимов сыграет большой летний концерт на исторической открытой сцене Зеленого театра ВДНХ 16 июня 2023 года. По многочисленным просьбам поклонников в этот вечер музыкант представит программу из уже полюбившихся всем песен. Артист приглашает провести летний вечер в теплой дружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными.

- Уникальный летний формат концерта на фоне сказочно красивого амфитеатра уже который год подряд доставит поклонникам большое удовольствие, - обещают организаторы выступления. - Строчкой из песни Сергея Трофимова «и вдруг понимаю — это во мне душа» можно передать всю полноту чувств, которые испытает зритель в финале вечера.

По словам организаторов, каждая встреча с Сергеем Трофимовым подобна встрече с близким другом.

- Светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех – артист мастерски извлекает лучшее из самых потаенных уголков души, - говорят поклонники. - Именно в этом и заключается секрет его успеха – в умении поделиться с публикой своей энергетикой и настроением, правильно и точно донести чувства, рассказать простыми словами о самом глубоком и сложном, но главное, знакомом каждому: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе. Крылатыми стали фразы из песен «Я скучаю по тебе», «Город Сочи» и «Ветер в голове».

Сергей Трофимов заслужил известность у меломанов всех возрастов. Автор – исполнитель, по праву получивший звание заслуженного артиста РФ, исполняет композиции в разных стилях – шансон, романс, рок, авторская песня.

В 90-х годах, заработав себе популярность в качестве композитора, Сергей Трофимов сам стал исполнять собственные песни. Свои первые альбомы и песни он выпустил под актуальными, злободневными названиями. Так появились альбомы «Аристократия помойки» в четырех частях, куда вошли композиции «НЛО», «ТВ-новости», «Иномарка», «Гербалайф». Через несколько лет певец становится по-настоящему популярным. В этот период Сергей живет активной творческой жизнью: он не только создает сольные проекты, но и пишет стихи, песни для других певцов, сотрудничает с Вахтангом Кикабидзе, Николаем Носковым, Аллой Горбачевой, Светланой Алмазовой, Каролиной, Ладой Дэнс.

Кинорежиссеры тоже обратили свое внимание на талантливого композитора. В 1999 году Сергея Трофимова пригласили поработать над созданием музыкального сопровождения к фильму «Ночной перекресток». В том же году он получил приглашение поучаствовать в программе «Музыкальный ринг», где соперником певца стал известный шансонье Михаил Круг. Музыка Сергея Трофимова по-прежнему пользуется большой популярностью у режиссеров, его песни можно услышать в документальных и художественных кинолентах. Это еще один способ для популяризации творчества, в котором преуспел Сергей Трофимов. Его песни звучат в фильмах «Бабло», «Верю», «Александровский сад», «Монте-Кристо», «С Новым годом, с новым счастьем».

Сергей Трофимов проявил себя не только как талантливый музыкант, но и как поэт. В 2000 году он опубликовал свою первую книгу стихов, после выхода которой был принят в Союз писателей РФ. В 2006 году успешный литератор опубликовал второй сборник стихов под названием «240 страниц».

На сегодняшний день Сергей Трофимов – один из самых востребованных артистов российской эстрады.

Фото предоставлено пресс-агентом артиста

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