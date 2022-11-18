В рамках проекта «Подмосковный АРТ-визит» в Балашихе выступят народные коллективы из Люберец и Коломны

19 и 20 ноября в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» в городском округе Балашиха выступят любительские коллективы из городских округов Люберцы и Коломна.

19 ноября в Досуговом центре «Северный» Театр кукол «Радуга» представит музыкальный кукольный спектакль «Репка» (начало в 14.00). Театр кукол «Радуга» – это союз профессиональных актеров-кукловодов и драматических артистов, выпускников театральных вузов Москвы, Самары и Нижнего Новгорода. В основном коллектив состоит из молодых актеров, но есть в нем и те, кто стоял у истоков создания театра, который в этом году отмечает свое 20-летие.

20 ноября в Культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» состоится концерт «Звени и пой, златая Русь» (начало в 14.30). В нем примут участие Народный коллектив «Ансамбль русской песни «Возрождение» Центра досуга и культуры «Непецино», Народный коллектив «Ансамбль русской песни «Прялица» Дворца культуры «Тепловозостроитель», солисты Народного коллектива «Ансамбль русской песни «Золотые купола» Алексей Васяев и Дмитрий Калитин Центра досуга и культуры «Черкизово».

Напомним, что масштабный проект гастрольного тура любительских коллективов муниципальных образований Московской области «Подмосковный АРТ-Визит» стартовал в марте этого года.

В программе проекта участвуют 10 городских округов запланированы творческие встречи, мастер-классы ведущих специалистов в сфере культуры и искусства, выездные концерты и многое другое.

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