«Ну здравствуй, Лена!» – новый спектакль Мастерской Брусникина

1 декабря в московском Пространстве «Внутри» пройдёт премьера спектакля Михаила Мещерякова «Ну здравствуй, Лена!» — современная мистерия про городок русской сказки по пьесе Марии Малухиной «Мёртвая голова». Это совместный проект площадки и «брусникинцев».

Режиссёр выбрал пьесу современного драматурга Марии Малухиной «Мёртвая голова», которая впервые прозвучала на фестивале молодой драматургии «Любимовка» в 2020 году.

– Этот спектакль про выход из состояния, знакомого почти каждому из нас, и в котором находится главная героиня Лена — «не понимаю до конца чего хочу, куда стремлюсь». Про то, как важно уметь найти свои границы и защищать их, узнать себя, выстроив диалог с собственной головой, – говорит режиссер Михаил Мещеряков.

Спектакль вырос из эскиза «Мертвая голова», представленного в июне 2022 года на питчингe проектов Brus Lab.

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