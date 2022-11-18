«Ну здравствуй, Лена!» – новый спектакль Мастерской Брусникина

1 декабря в московском Пространстве «Внутри» пройдёт премьера спектакля Михаила Мещерякова «Ну здравствуй, Лена!» — современная мистерия про городок русской сказки по пьесе Марии Малухиной «Мёртвая голова». Это совместный проект площадки и «брусникинцев».
Режиссёр выбрал пьесу современного драматурга Марии Малухиной «Мёртвая голова», которая впервые прозвучала на фестивале молодой драматургии «Любимовка» в 2020 году.
– Этот спектакль про выход из состояния, знакомого почти каждому из нас, и в котором находится главная героиня Лена — «не понимаю до конца чего хочу, куда стремлюсь». Про то, как важно уметь найти свои границы и защищать их, узнать себя, выстроив диалог с собственной головой, – говорит режиссер Михаил Мещеряков.
Спектакль вырос из эскиза «Мертвая голова», представленного в июне 2022 года на питчингe проектов Brus Lab.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.