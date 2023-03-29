В РГБИ открывается выставка «Библиотека для наставников и учеников»

29 марта в 16:30 в Музее читателя Российской государственной библиотеки искусств (РГБИ) открывается выставка «Библиотека для наставников и учеников». Выставка приурочена к Году педагога и наставника.
Ю.М. Соломин, В.А. Низовой, сцена из спектакля «Горе от ума»
Наставничество в работе библиотеки существовало с самого ее открытия. Умудренные опытом специалисты бережно готовили свою смену, обучая тонкостям профессии и созданию особой атмосферы. Они же, в первую очередь художник П.П. Пашков и режиссер Н.А. Попов, стали активно привлекать сюда своих студентов. Вслед за ними педагоги многих художественных вузов начали проводить занятия на базе библиотеки. С помощью сотрудников создавались специальные программы обучения студентов. Эта традиция жива и сегодня. Работа с учащейся молодежью – одно из главных направлений деятельности РГБИ.
Новая экспозиция рассказывает о читателях и сотрудниках библиотеки, сумевших талантливо воспитать своих подопечных. Среди них актриса, театральный педагог и сотрудник библиотеки А.Г. Бовшек. Именно она помогла определить творческую судьбу народным артистам Г.П. Ансимову, А.Н. Леонтьеву, Г.М. Печникову, доктору исторических наук, кандидату искусствоведения Н.М. Молевой и многим другим.
На выставке представлены оригинальные эскизы костюмов и декораций. Их авторы – художники, для которых библиотека стала творческой лабораторией. Среди них прославленные педагоги П.П. Пашков, В.В. Шверубович, Э.П. Маклакова, О.А. Шейнцис и талантливые ученики В.М. Ходасевич, Е.Л. Муратова, Н.А. Войнова, А.В. Кондратьев.
Выставка продлится до конца июня 2023 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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