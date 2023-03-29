Выставочный зал Фонда Андрея Чеглакова представляет выставку «Михаил Карасик. Библейское ощущение жизни»

Михаил Карасик (1953–2017) — один из инициаторов, наиболее последовательных приверженцев и одновременно пропагандистов книги художника в России. Художник, издатель, куратор, автор исследований по книге художника, русской авангардной культуре начала ХХ века, истории фотокниги 1920–30-х годов. Выставка приурочена к юбилею художника и предлагает ретроспективный взгляд на ранний период его творчества.

Иллюстрации – рисованная книга «Михаил Карасик. Екклесиаст 2000», 2002 год

В середине 1980-х годов Михаил Карасик совершил четыре поездки в Узбекистан и Таджикистан, где с натуры рисовал сцены азиатского быта. На основе зарисовок были созданы акварели и литографии. В «азиатский цикл» вошла одна из первых книг художника — альбом литографий «Разделка туши» (1989) с авторским текстом из путевого дневника. В конце 1980-х — начале 1990-х Михаил Карасик «превратил» среднеазиатские литографии в библейские, а потом — в литографированные библейские книги. Поездки в Среднюю Азию, понятые как возвращение к «библейским» корням, позволили ему стать самим собой и как личности, и как художнику, раскрепостили его: «прохладную» акварель заместила «раскаленная» по цвету литография, которая осталась единственной техникой, используемой Карасиком. На смену среднеазиатским наблюдениям пришли библейские размышления, вершиной которых стали литографированные альбомы по мотивам Песни песней.

Помимо акварелей и литографий из среднеазиатского и библейского циклов на выставке будут показаны «живописные» книги художника 1990-х годов — «Фамарь», «Плач Иеремии», «Иосиф Бродский. Исаак и Авраам», «Давид и Урия», «Арабский эрос», «Минарет», «Дмитрий Шостакович. Еврейские песни», а также последняя рисованная книга «Михаил Карасик. Екклесиаст 2000» (2002) — книга художника не о Библии, а о себе самом.

Отдельная часть экспозиции — инсталляция Виктора Ремишевского «Из личного дела Михаила Карасика: Книжная полка». Экспозиционное пространство с архитектоникой книжных полок, на которых стоят и лежат открытые и закрытые книги, по замыслу автора, должно показать значение Михаила Карасика как уникального художника книги. Его произведения вошли в собрания мировых музеев: Русский музей и Эрмитаж в Санкт-Петербурге, ГМИИ имени А. С. Пушкина и Третьяковская галерея в Москве, Арт Институт в Чикаго, Музей Метрополитен и MoMA в Нью-Йорке, Институт Гетти в Лос-Анджелесе, Музей Гутенберга в Майнце, Музей Виктории и Альберта и Британская библиотека в Лондоне, Центр Жоржа Помпиду в Париже и многие другие. Михаил Карасик по праву считается непревзойдённым мастером российской книги художника, классиком современной арт-сцены.

Кураторы выставки: Виктор Ремишевский и Майя Авеличева.

Вход на выставку свободный. Выставка работает с 29 марта по 25 июня 2023 года.

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