В России появился первый современный Boys Band «X 4»

На днях Влад Соколовский ошарашил всех новостью о создании первого в стране современного бойз-бэнда «Х 4» Как говорит артист и продюссер, в рынке музыки прошел цикл в 25 лет и он первым собирается вернуть этот тренд в России!

Несколько дней все гадали, кто же будет в группе помимо самого Влада! Кстати, его участие так же стало большим шоком для его аудитории и широкой общественности.

Сегодня продюсер выпустил вторую официальную новость и наконец-то рассекретил личности остальных участников. Ими стали: известный хип-хоп dj и исполнитель CHEROCKY, популярный rnb и soul артист ERIAN, а так же харизматичный хип-хоп исполнитель SANTEE!

Ролик с участниками новой группы, а так же эксклюзивные кадры с их первой фотосессии, уже опубликованны в их сообществе в социальной сети ВКонтакте.