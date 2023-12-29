Группа «МАНТАНA» презентовала кинохит «Новогодняя» на цифровых площадках

Всё новое - это хорошо забытое старое. Вооружившись этим девизом, культовая российско-белорусская рок-группа «МАНТАНA» решила выложить все, ранее неизданные лучшие песни певицы и лидера коллектива Алеси Берулава. В преддверии выхода новых синглов, коллектив углубился в архивы и подготовил для переиздания ряд песен «из прошлого». Первой на стримингах появилась «Новогодняя». Композиция, полюбившаяся жителям СНГ ещё в 2002 году в качестве OST музыкального художественного фильма «Новогодние приключения или Поезд №1» с Дмитрием Харатьяном и Алесей Берулава в главной роли, теперь доступна к прослушиванию на всех музыкальных стримингах.

Коллектив, известный своим ироничным и оригинальным стилем и запоминающимися мелодиями, приглашает слушателей проникнуться атмосферой праздника. Идеальный саундтрек для январских каникул, в хорошем смысле слова милая и лёгкая «Новогодняя» переносит слушателей в мир радости и волнующего ожидания, будоража их воображение и пробуждая детскую радость и воспоминания о первой любви.

«В закромах чего только не найдёшь! «Новогодняя» - одна из весёлых и по-детски наивных песен о том, что в Новый год мы ждём счастья и что в следующем году все будет лучше и по любви. Наверное, в жизни ничего не нужно усложнять, особенно когда дело касается прекрасного праздника. Надеюсь, что песня доставит вам радость и станет верным музыкальным спутником наших слушателей на протяжении всего новогоднего сезона», – говорит Алеся Берулава.