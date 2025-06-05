В Санкт-Петербурге состоялся финисаж Эрарта Премии — 2025. Команда музея, авторы-лауреаты Премии и, конечно же, зрители собрались в Большом зале Эрарты, чтобы вместе подвести итоги проекта.

Напомним, что по результатам открытого приема заявок музеем был сформирован состав участников из 40 художников. Их произведения были представлены на специальной выставке, организованной для определения победителей путем зрительского голосования. На протяжении двух туров с 7 февраля по 4 июня посетители музея голосовали за полюбившиеся работы авторов.

После подведения итогов первого тура зрительского голосования 30 участников, набравшие меньшее количество голосов, покинули борьбу за гран-при и получили гарантированное вознаграждение. По итогам второго тура 10 авторов-лауреатов разделили призовой фонд в соответствии с занятыми ими позициями:

Гран-при, 500 000 рублей — Константин Алексеев;

2 место, 200 000 рублей — Илья Гурко;

3 место, 175 000 рублей — Сергей Кожара;

4 место, 150 000 рублей — Ольга Петрова;

5 место, 125 000 рублей — Юлия Трубина;

6 место, 100 000 рублей — Алексей Воробьев и Екатерина Стойчева;

7 место, 100 000 рублей — Алексей Головин;

8 место, 100 000 рублей — София Ялалова;

9 место, 100 000 рублей — Иван Покидышев;

10 место, 100 000 рублей — Матвей Кёрн.

Музей Эрарта благодарит всех, кто принимал активное участие в проведении и подведении итогов Эрарта Премии — 2025. Вместе нам удалось реализовать единственный в своем роде проект, который всецело отражает главные ценности музея.