Несколько дней назад в одном из самых иезевстных исторических мест Санкт-Петербурга – Конференц-зале музея Академии художеств – состоялся гала-концерт лауреатов и призеров конкурса Международной музыкальной лаборатории Алисы Гицба «Молодые голоса на Неве».

Это четвертый концерт второго этапа Лаборатории, которая по традиции мирового музыкального сообщества представляет мастерство своих лауреатов на самых престижных концертных площадках страны. В этом году концерты уже состоялись в Саратове, Москве и Сочи. Концерт в Санкт-Петербурге, где родилась русская опера, для Лаборатории особенный. Площадка, выбранная для выступления, не случайна. Основанный в 1758 году И.И. Шуваловым, музей Академии художеств не просто хранит уникальную коллекцию произведений западноевропейского и русского искусства. Одними из символов росписи конференц-зала Академии является Вестник богов Гермес и Слава, несущие на своих плечах хоругвь с надписью: «1764 4 ноября» — датой дарования Академии художеств «устава, штата и привилегии» – первым призанием в России официального творческого образования.

Сегодня, начинавшийся три года назад как международный конкурс вокалистов в Республике Абхазия, музыкальный проект Алисы Гицба сегодня стал заметным событием не только в профессиональной среде, но и среди широкого круга поклонников классической музыки в России.

Год назад получив поддержку Президентского фонда культурных инициатив и став международным музыкальным конкурсом-лабораторией, он привлек участников из 10 стран мира, а мастер-классы, которые проводятся в рамках образовательной программы проекта, собирают тысячи слушателей онлайн во время прямых трансляций. Концерт в Санкт-Петербурге поддержал новый российский бренд «Leo Et Madeleine» для которого роазвитие социально-культрурных и творческих образовательных программ Северной столицы России является одной из самых важных состовляющих в развитии. Концерт высоко оценил директор Царскосельской гимназии искусств имени Анны Андреевны Ахматовой Юрий Васильевич Сидоров, ктороый предлодил в новом сезоне провести мастер-классы и концерты встречи экспертов и лауреатов Лаборатории в гимназии. Это единственное учебное заведение в России, имеющее уникальный инструмент – орган фирмы Sauer, памятник органостроения и музыкальной культуры XIX века. Находившийся с 1884 по 1970 гг. в стенах Петербургской-Ленинградской консерватории. Руководство музея Академии художеств так же отметло уникальность события и в будущем году здесь пройдут не только целевыые концерты для учеников Академии, но и лекции ведущих российских музыковендов в рамках образовательрной программы Международной музыкальной лаборатории Алисы Гицба. Свое желание принять участие в новой образовтаельной программе выразила и знаменитый педагого актерского мастерствв доцент Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, мастер по актёрскому тренингу, кандидат искусствоведения Марина Даксбури-Александровская, чья монография «Профессиональная подготовка актеров в пространстве евразийского театра XXI века» стала культовым учебником в театральных иенститутах России и Франции.

Деятельность Международной музыкальной лаборатории Алисы Гицба – это прежде всего диалог участников, жюри, педагогов и всех, кто принимает участие в мероприятиях каждого этапа проекта, включая зрителей. Именно форма диалога дает главное – создание нового культурно-образовательного музыкального пространства без границ.