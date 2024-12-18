В сети представили мультсериал «Чернильные сказки. Неизвестный известный Пушкин»

Празднование юбилейного года А. С. Пушкина завершается подарком для всех поклонников и почитателей таланта русского классика, выходом в канун новогодних праздников анимационного сериала «Чернильные сказки. Неизвестный известный Пушкин».

Удивительные истории, рассказанные голосами популярных актеров нашей страны: Народной артисткой РФ А. Ковальчук, Народной артисткой РСФСР С. Крючковой, Народным артистом РФ С. Мигицко, лауреатом премии «Золотая маска» И. Ожогиным, Народным артистом РФ А. Ливановым, порадуют в канун нового года всех членов семьи от бабушек и дедушек, до самых маленьких зрителей.

Проект АртПушкин реализуется при поддержке ПФКИ и творческой команды АртПушкин.