В сети представили первый тизер мюзикла «Двойная жизнь Ми»

Онлайн-платформы Иви и START совместно с киностудией «Киноцех» представили публике первый тизер-фрагмент из грядущего музыкального сериала «Двойная жизнь Ми».

Главная героиня, шестнадцатилетняя Мила, которую играет Милана Хаметова, испытывает вдвое больше переживаний, чем любой другой подросток ее возраста. Причина кроется в том, что у Милы существует второе «я» — популярная певица и блогер под псевдонимом Ми. Однако о существовании этой тайной стороны жизни девушки осведомлены лишь самые доверенные люди.

Стараясь сохранить баланс между учебой, своей интернет-деятельностью и личной жизнью, она борется за сохранение своего секрета. Ее усилия осложняются новым поворотом событий: отец героини (в исполнении Давида Манукяна) завязывает романтические отношения с ее злейшей неприятельницей – чиновницей Анжелой (роль исполняет Софья Каштанова). Эта последняя питает глубокую неприязнь к современным артистам и интернет-селебрити и настроена решительно — раскрыть личность Ми.

В социальных сетях уже проводятся параллели между этим проектом и культовым сериалом «Ханна Монтана». Общим для обоих произведений является не только сюжетная линия, связанная с двойной жизнью, но и ключевая мысль, адресованная аудитории: любые трудности преодолимы при поддержке верных друзей и близких. Премьерный показ сериала запланирован на 2026 год на стриминговых сервисах Иви и START, а также на телеканале «СОЛНЦЕ».

В настоящее время проект находится в активной стадии съемок. За производство отвечают киностудия «Киноцех» и онлайн-кинотеатры Иви и START. Продюсерами выступают Анна Ясюкевич и Давид Манукян. В актерский состав вошли популярный блогер Милана Хаметова, Давид Манукян (Дава), Софья Каштанова, Анна Уколова, Андрей Пынзару, Роман Курцын и другие артисты. Создатели обещают зрителям немало приятных сюрпризов, включая неожиданные камео и ярких отрицательных персонажей.