Комедийный фэнтези-сериал «Волшебный участок» выходит на ТВ

В центре сюжета комедийного фэнтези-сериала «Волшебный участок» — экс-снайпер Лёха (Николай Наумов), ныне служащий в Отделе по борьбе со сказочными преступлениями, где ему помогают коллеги (Дарья Мельникова, Алексей Золотовицкий, Мария Смольникова, Андрей Добровольский). После того как первый сезон показал, как команда устанавливает сверхъестественный порядок в Москве, действие перемещается в Санкт-Петербург. Во втором сезоне Лёха вместе с псом Палычем (Антон Лапенко), гномом (Илья Соболев) и чародеем Мерлином (Виктор Бычков) расследует местное загадочное преступление. Цель — наконец схватить неуловимого Кощея, который теперь завладел телом племянницы Лёхи, Василисы (Ева Смирнова).

На страницах сериала мелькают Баба Яга, Змей Горыныч, Хозяйка Медной горы, Данила-мастер, Русалка, Гриб из Рязани, древний богатырь Пирдамир, Огнёвушка, Ворон, а также тролли. Последних воплотили на экране Татьяна Догилева, Филипп Янковский, Павел Деревянко, Анна Уколова, Валентина Мазунина, Евгений Ткачук, Кирилл Мелехов и другие.

Илья Соболев отмечает уникальность проекта: «Наша история отличается от других фэнтези тем, что снята не как сказка, а как русский боевик». Он уверен во втором сезоне, который впервые выйдет на ТВ, и с нетерпением ждет третьего, предсказывая ему успех. «Мой герой, гном, раскрыл во мне новые грани хамства и романтики. Мне нравится его прямолинейность и храбрость, эти черты во мне тоже иногда присутствуют, но в отличие от сериала в жизни это может мешать», — делится актер.

Ева Смирнова, известная по «Папиным дочкам», предстанет в новом образе — в ее персонажа Василису вселяется Кощей. «Рада, что благодаря показу на СТС аудитория сериала расширится и зрители увидят уникальную, сказочную, не побоюсь этого слова, «старую» Еву Смирнову», — говорит актриса. Она также упомянула многочисленные трюковые сцены и свой первый опыт игры персонажа с невербальной магией и полетов на конструкции, создающей эффект невесомости.

Первый сезон «Волшебного участка» стал одним из самых успешных оригинальных проектов Okko, привлекая множество новых подписчиков. Каждый третий пользователь платформы посмотрел детектив за первый месяц. Проект также был отмечен профессиональным сообществом, получив четыре награды АПКиТ.