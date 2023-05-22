ВДНХ и АНО «Дирекция Выставки достижений XXI века» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на взаимодействие по вопросам подготовки и организации проведения Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

С момента открытия в 1939 году Выставка была территорией демонстрации передовых достижений в различных областях, и в наши дни эта традиция продолжается. 29 марта вышел Указ Президента РФ Владимира Путина «Об Организационном комитете по подготовке и проведению Международной выставки-форума «Россия»», в котором он поручил провести на ВДНХ в 2023–2024 годах Международную выставку-форум «Россия».

Территория ВДНХ станет главным местом демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ.

Соглашение подписано генеральным директором ВДНХ Сергеем Шогуровым и генеральным директором АНО «Дирекция Выставки достижений XXI» Натальей Виртуозовой.

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) — крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире, популярное общественное пространство в столице России. Общая площадь объединенной территории ВДНХ с парком «Останкино» составляет более 325 га, здесь расположено 49 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. За более чем 80-летнюю историю ВДНХ стала одной из самых посещаемых достопримечательностей Москвы и одним из символов страны.

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