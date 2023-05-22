КРАСНОЯРСК: Музыка тувинских композиторов прозвучит в исполнении симфонического оркестра

31 мая Красноярский академический симфонический оркестр под управлением дирижёра Михаила Мосенкова представит восстановленные произведения тувинских композиторов Ростислава Кенденбиля и Хуреш-оола Дамба.

В Малом зале им. И. В. Шпиллера Красноярской филармонии впервые прозвучат сюита «Танцевальная» (финал), «Песни без слов» для симфонического оркестра в 4 частях, увертюра к опере «Чечен и Белекмаа» и часть III «Чавыдак» сюиты «Колхозная» Ростислава Кенденбиля. Также оркестр исполнит Концерт для флейты с оркестром (солист — Пётр Худоногов), Сюиту для симфонического оркестра и симфоническую поэму «Моя Тува» Хуреш-оола Дамба.

«Ростислав Кенденбиль — один из основоположников профессиональной национальной композиторской школы Тувы. В своих произведениях он сочетает яркий и самобытный тувинский фольклор с новыми композиторскими техниками. В музыке ему удалось отобразить разнообразие природных пейзажей Тувы, сохранить богатое культурное наследие региона. Его ученик Хуреш-оол Дамба относится ко второму поколению национальной композиторской школы Тувы. В своей музыке он часто обращается к культуре родного края и тувинскому фольклору», — рассказал дирижёр Михаил Мосенков.

С 6 по 9 июня Красноярский академический симфонический оркестр отправится на гастроли по городам Енисейской Сибири, где он также исполнит произведения тувинских авторов.

Концерт проходит в рамках проекта «Музыкальное наследие “Симфония Эне-Сая”», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и приурочен к 100-летию со дня рождения Ростислава Кенденбиля и 80-летию Хуреш-оола Дамба.

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