Влад Лисовец получил премию от Кристины Пурпур за выдающийся вклад в развитие fashion индустрии России

«Я за особенность и уникальность! Сейчас так много всего искусственного и штампованного. Это касается и моды, и светских мероприятий, и личностей в целом. В настоящее время преобладает все «попсовое и коммерческое». Быть явлением очень трудно», — такое заявление сделал известный стилист во время награждения на премии Top People Awards, где Лисовец был отмечен в номинации «За выдающийся вклад в развитие fashion индустрии в России».

26 мая в башне «Федерация» Moscow City на самой атмосферной и высокой event площадке Европы «90 Floor» состоялось масштабное светское мероприятие, приуроченное к II ежегодной церемонии награждения «TOP PEOPLE AWARDS».

Лауреатами премии, помимо Влада Лисовец, в этот вечер стали Ирина Ортман, Митя Фомин, Братья Сафроновы, крупные бренды, телеканалы, а так же предприниматели и эксперты из разных сфер и областей и другие персоны.

Учредителем церемонии выступило издание EXPERT_RF во главе с основателем главным редактором Kristina PurPur.

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