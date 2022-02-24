В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открывается выставка, посвященная городскому женскому костюму XX века

25 февраля 2022 года в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике открывается выставка «Во всех ты, душенька, нарядах хороша…».
Выставка знакомит с коллекцией женской одежды, бытовавшей в городе с 1900-х до конца 1980-х годов. Более 150 предметов из фондов музея и частных коллекций дают представление о быстро менявшемся облике горожанки.
В экспозиции демонстрируются редкие экземпляры верхней одежды, в том числе обязательные для модниц 1960-х годов плащи из болоньи, костюмы из кримплена и мохеровые изделия 1970-х годов.
Важным дополнением к костюму являются аксессуары, позволявшие модницам проявить творчество при создании своего образа, а также милые дамские «мелочи» (белье, чулки, парфюмерия, косметика, туалетные принадлежности).
Особое место в экспозиции занимают наряды невест, которые демонстрируют изменения облика новобрачной на протяжении почти ста лет.
Специально для выставки отобраны предметы, изготовленные в Загорске: на известной в советское время Трикотажной фабрике имени Розы Люксембург, на фабрике пошива одежды по индивидуальным заказам населения, в ателье «Силуэт» на проспекте Красной Армии, ателье № 8 на улице Первой Ударной Армии.
Экспозиция дополнена фотографиями, которые помогают представить облик жительницы Сергиева Посада в разные годы прошлого века.
Выставка не является ретроспективным показом коллекции городской одежды, в полной мере отражающей тенденции развития моды XX века. Исходя из возможностей музейного собрания, она представляет образ женщины прошлого столетия.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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