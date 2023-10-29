Во ВГИКе завершен отбор творческих работ российского этапа фестиваля ВГИК. В нем принимают участие будущие кинорежиссеры, операторы, звукорежиссеры, художники по костюмам и другие – творческие мастерские, факультеты, кафедры ВГИКа, Высшие курсы кино и телевидения при ВГИК, филиалы института кинематографии в Иркутске, Сергиевом Посаде, Ростове-на-Дону и Ташкенте, а также студенты колледжа ВГИК.

Отбор фильмов проводился в формате публичного конкурса. К участию было представлено 187 картин. Это мультимедийные проекты, учебные, курсовые и дипломные работы: короткометражные игровые, документальные, телевизионные, анимационные фильмы. Продолжительность каждого - от двух-трех до 35 минут. В состав отборочной комиссии входили по два представителя (как преподаватели, так и студенты) от сценарно-киноведческого, режиссёрского, продюсерского, актёрского, операторского и художественного факультетов, факультета анимации и мультимедиа, кафедры звукорежиссуры, а также члены оргкомитета фестиваля. Комиссия выбрала к участию в конкурсной программе первого этапа 68 фильмов.

Творческий потенциал конкурсантов оценит жюри под предательством режиссера, народного артиста России, Лауреата премии Президента РФ Александра Галибина. В составе жюри - известные деятели российского кинобизнеса: президент Гильдии звукорежиссёров Союза кинематографистов России Алексей Бадыгов, режиссер анимации Дмитрий Наумов, оператор Максим Шинкоренко, кинокритик, автор книги «От братьев Люмьер до голливудских блокбастеров: главное в истории кинематографа» Николай Никулин, кинокритик Егор Москвитин, художник современного кино Сергей Февралев, композитор Артем Васильев, кинокритик, главный редактор аналитического издания «Бюллетень кинопрокатчика» Юлия Шампорова, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра Окко, руководитель направления детско-юношеского кино Светлана Сонина. Наряду с профессиональным, оценивать работы конкурсантов будет студенческое жюри.

Лучшая работа будет отмечена Гран-при, еще четырнадцати кинокартинам будут присуждены призы в четырнадцати номинациях и приз студенческого жюри.

Фильм, получивший главный приз, и работы, отмеченные за лучшую режиссуру игрового, неигрового, мультимедийного и анимационного фильмов, по решению Оргкомитета фестиваля будут представлять ВГИК на втором этапе Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Студенческое жюри и зрители также отметят понравившееся фильмы. Кроме этого, ряд работ будет отмечен специальными призами: дипломом фонда поддержки неигрового кино имени Романа Кармена, призом гильдии кинооператоров имени В.И. Юсова, специальный приз имени В.Я.Бахмутского «В поисках утраченного…», специальным призом имени Ю.А.Михайлова, специальный призом имени С.В.Лазарука «За поиск средств художественной выразительности киноязыка», специальным призом кафедры режиссуры игрового фильма «За монтажное решение» имени Л.Б.Фелонова. Приз зрительских симпатий будет вручен по итогам анкетирования зрителей.

Фильмы, прошедшие во второй этап, будут показаны в Музее кино, в кинозале имени Ханжонкова на ВДНХ.

Международный студенческий фестиваль ВГИК – одна из самых авторитетных площадок для демонстрации творческих достижений будущих деятелей экранного искусства, где студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы широкой публике.

Главная цель фестиваля – признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа. Фестиваль призван способствовать развитию диалога культур, упрочению интеграции России в мировое культурное пространство.

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