В «Новой Третьяковке» состоялось торжественное открытие фотовыставки, ставшей частью XVII Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха».

В экспозиции представлено более 400 уникальных фоторабот, которые рассказывают о дикой природе, знакомят зрителей с редкими животными и красотой окружающего мира. Участие в фестивале приняли фотографы из более, чем ста стран мира. На суд жюри было представлено более 15 тысяч фотографий.

«У нас есть миссия – изменить экологическое сознание людей через искусство. Мы стараемся доносить наши мысли о хрупкости, многообразии мира, о взаимодействии человека с природой и людей между собой, – подчеркнул президент фестиваля Андрей Сухинин. – Мы начинали как локальная выставка фото дикой природы, а сейчас мы адресуем наши программы самому широкому кругу зрителей, и наша аудитория стремительно молодеет».

«Русская Медиагруппа» выступает генеральным информационным партнером фестиваля «Золотая Черепаха». Уже несколько лет холдинг поддерживает фестиваль и его благородные экологические начинания.

«Это не просто партнерство, а настоящая дружба, – подчеркнул управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – Фестиваль делает огромную работу, рассказывая о дикой природе, ее красоте, о важности заботы об окружающем мире. И для нас – и долг, и большое удовольствие познакомить нашу многомиллионную аудиторию с этим важным проектом, чтобы зрителей выставки становилось все больше и больше».

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