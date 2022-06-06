ВЫПУСКНИКИ ВАГАНОВСКОЙ АКАДЕМИИ ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ ВЫСТУПЯТ В МОСКВЕ

Концерт выпускников Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой состоится 23 июня 2022 года в Государственном Кремлевском дворце. Событие будет посвящено 95-летию выдающегося хореографа, народного артиста СССР Юрия Николаевича Григоровича.

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой — одна из старейших балетных школ. Именно она положила начало становлению профессионального классического танца в России, подарив миру как непревзойденных исполнителей, так и методику их подготовки. Среди тех, кто в разные годы учился в стенах знаменитого здания на улице Зодчего Росси в Санкт-Петербурге, — Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Вацлав Нижинский, Михаил Фокин, Леонид Якобсон, Джордж Баланчин, Михаил Барышников, Рудольф Нуреев, Галина Уланова, Марина Семенова, Ирина Колпакова, Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова. Ленинградское хореографическое училище — именно так называлась в советское время академия — окончил в 1946 году и Юрий Николаевич Григорович.

В 2013 году Академию Русского балета возглавил блистательный танцовщик и выдающийся педагог, народный артист России Николай Цискаридзе, и уже в 2015-м появилась традиция выпускных концертов в Москве. Из-за пандемии COVID-19 случился вынужденный перерыв, но в 2022 году столичные поклонники классического балета вновь смогут насладиться элегантным, виртуозным танцем молодых артистов, делающих первые шаги на пути во взрослую сценическую жизнь.

Выпускные концерты Вагановской академии — еще и счастливая возможность увидеть не слишком известные хореографические композиции, исполненные в лучших традициях балетного академизма питерской школы. Так, на этот раз в первое отделение войдут танцы Дня и Ночи из оперы «Джоконда» А.Понкьелли (хореография М.Петипа в редакции Н.Цискаридзе), «Фестиваль цветов в Дженцано» Э.Хельстеда и Х.С. Паулли (хореография А.Бурнонвиля) и «Классическая симфония», поставленная Л.Лавровским на музыку С.Прокофьева. Во втором отделении зрители увидят танцы III акта из балета «Раймонда» А.Глазунова (хореография М.Петипа, редакция Юрия Григоровича 1984 г.).

Кстати, о билетах: значительное их количество реализуется по самым доступным ценам — это принципиальная позиция Н.М. Цискаридзе.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.