В мытищинском театре «ФЭСТ» стартует театральная лаборатория

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С 7 по 16 июня в театре драмы и комедии «ФЭСТ» (Мытищи) проводится лаборатория в рамках конкурса режиссерских предложений «Оч смешно» на постановку комедии в следующем театральном сезоне.

На этап эскизной работы было отобраны следующие режиссерские предложения:

  • Реж. Васецкий Игорь (Сарапул) – Влада Ольховская «Хутор, престиж и котик»;
  • Реж. Юрий Печенежский (Москва) – Алексей Житковский, «Горка»;
  • Реж. Глеб Володин (Санкт-Петербург) – Коки Митани, «Академия смеха»;
  • Реж. Юлия Ванюкова (Москва) – Тэффи, «Раскаявшаяся судьба»;
  • Реж. Петр Куртов (Санкт-Петербург) – И.Ильф, Е.Петров, «12 стульев»;
  • Реж. Антон Понаровский (Пушкино) – Дарио Фо, «Не будем платить»;
  • Реж. Анна Яковлева (Минск, Беларусь) – Славомир Мрожек, «Вдовы».

Еще один эскиз (реж. Александр Баркар (Москва) – Олег Дивов, «Объекты в зеркале заднего вида»)  может быть представлен в начале следующего сезона.

Как и на предыдущих конкурсах, театр приглашает зрителей, интересующихся процессом рождения спектаклей, а также заинтересованных представителей театров к просмотру эскизов, которые должны состояться 11,12 и 16 июня (афиша прилагается), и принять участие в их обсуждении (бесплатно, по предварительной записи).

Также отдельно для режиссеров-участников конкурса 11 июня в 21:30 проводится круглый стол, на котором планируется обсудить тенденции и формы проведения современных театральных лабораторий.

2-4 июня в театре «ФЭСТ» состоялась премьера проекта-победителя предыдущего конкурса режиссерских предложений «18-» (на постановку спектакля для подростков) – спектакля «Бог ездит на велосипеде» по пьесе В.Васьковской и Д.Уткиной в постановке Юрия Печенежского.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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