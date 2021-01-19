Выставка Ники Черняевой «Я иду тебя искать» открывается в галерее JART

2 февраля 2021 года в галерее JART открывается выставка Ники Черняевой «Я иду тебя искать».

Выставка «Я иду тебя искать» состоит из нескольких живописных серий, объединенных темой саморепрезентации человека в социальных сетях. В своих работах Ника Черняева исследует процесс поиска себя в пространстве новой виртуальности, которая в эпоху пандемии стала одним из основных мест любой коммуникации.

Проект ставит вопросы о том, каким образом люди хотят быть видимыми в обществе по ту сторону экрана, какие возможности для этого предоставляет нам современная цифровая среда и какие вызовы возникают перед пользователями в этих условиях. Создавая себя заново в параллельной реальности социальных сетей, человек выстраивает между собой и миром всё новые уровни маскировки, изучением и фиксацией которых и занимается художница.

Из серии «Тиндермен», 50х60 см, акрил/холст, 2019 год

«Селфи», 100х100 см, 2020 год

Из серии «Я иду тебя искать», 100х100 см, 2020 год

Из серии «2020», 288х188 см, акрил/холст, 2020 год

Каждая из четырёх серий, включенных в выставку, раскрывает указанную проблематику под своим углом. Проект «Тиндермен» говорит сам за себя, это портреты пользователей приложения для знакомств, где каждый старается представить себя в максимально выгодном свете, чтобы увеличить шансы на успех в поисках второй половины. Серия «Асаи» – это тоже своего рода портреты пользователей. Она названа в честь популярного в инстаграме блюда здорового питания, очень красивого на вид, но в реальной жизни не всегда вкусного. Подмена содержания визуальностью вполне логична для мира соцсетей, где видимость часто затмевает всё остальное. Серия «2020» включает в себя работы, написанные по мотивам изображений из папки «Сохраненное» в инстаграме художницы, а также два крупноформатных холста, эскизами для которых послужили цифровые коллажи из принтскринов сториз тех людей, за обновлениями которых Ника следит в сети. Серия, давшая название всей выставке, «Я иду тебя искать», сделана на основе собственных селфи художницы и посвящена проблемам саморепрезентации, что убирает дистанцию между автором и его героями, делая исследование заданной темы максимально искренним и честным.

«По первому образованию я социолог, поэтому тема массовых коммуникаций интересовала меня всегда. А соцсети – это то место, где коммуникация ведётся через визуальные образы, что вдвойне интересно. Но если раньше я обращалась к этой теме лишь эпизодически, то в 2020-м году провалилась в неё с головой. Мне было очень любопытно наблюдать за тем, как, оказавшись в самоизоляции, люди принялись обживать цифровое пространство. И я в этом смысле не исключение. Сидя дома неделю за неделей, я часами зависала в инстаграме, листала сториз, блуждала по фейсбуку и тиндеру. Очень скоро то, что начиналось как рабочее исследование, переросло в зависимость, с котороймне теперь предстоит бороться (в качестве лечения планирую делать упор на другую свою зависимость – живопись)», – говорит художница.

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