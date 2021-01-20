Работы бурятского художника с мировым именем Зорикто Доржиева представят в Artplay

В пространстве Gallery Khankhalaev в центре дизайна Artplay (Москва, Нижняя Сыромятническая улица, д. 10, стр. 3) с 21 января по 14 марта 2021 ujlf можно будет увидеть новые работы всемирно известного художника Зорикто Доржиева. Проект называется «XXI», что неслучайно: он стартует за 21 день до наступления Нового года по восточному календарю – 21 января 21-го года XXI века на 21-ом году существования галереи Ханхалаева.

Заглавной картиной экспозиционного проекта стала работа «Художник». Выбор символичен: некоторые творцы, включая изображенного на полотне, использовали маски еще до того, как это стало необходимостью для всех. В зале Gallery Khankhalaev 21 января можно будет не только познакомиться с новыми работами Зорикто Доржиева, но и пообщаться с ним лично, при желании получить автограф.

Зорикто Доржиев | ZORIKTO – российский художник мирового уровня. Работает в станковой живописи, графике, скульптуре, книжной иллюстрации, а также как художник кино («Монгол», «Небесные жены луговых мари»). С 2005 года работает в Gallery Khankhalaev (Москва).

Персональные выставки художника проходили в Совете Европы в Страсбурге, музее Виктории и Альберта в Лондоне, Третьяковской галерее, Музее Востока и Центральном доме художника в Москве, Русском музее в Санкт-Петербурге, Государственном музее искусств в Алма-Ате, в Доме друзей Олимпиады в Пекине и т.д. Летом 2019 года 3,5-метровая алюминиевая инсталляция The Lady of Energy работы Zorikto экспонировалась в брюссельском Дворце изящных искусств Bozar (Palais des Beaux-Arts). В том же году в рамках спецпроекта 58-ой Венецианской арт-биеннале состоялась его персональная выставка «Новая степь».

Дата выставка выбрана не случайно. 21 – это одно из чисел ряда Фибоначчи, также, согласно одному из знаменитых экспериментов американского врача Дункана Макдугалла, душа весит 21 грамм. Кроме того, 21 – это выигрышная комбинация в одноименной игре, в «Блэкджеке» и при игре на «одноруких бандитах». 21 – это счастливое число, связанное с удачей, которая нужна нам всем, а в последнее время – особенно. В Китае цифра 21 ассоциируется с Полярной звездой, глядя на которую можно загадать желание.

Вход свободный.

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