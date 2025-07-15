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ДомойМоскваВыставка «За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи» открылась на ВДНХ

Выставка «За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи» открылась на ВДНХ

editor
By editor
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выставка-вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

В отреставрированном павильоне № 67 «Карелия» на ВДНХ откроется иммерсивная мультимедийная выставка «За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи». Здесь будут представлены более 100 шедевров пейзажной живописи конца XIX — начала XX веков.
Среди экспонатов: полотна Виктора Васнецова, Исаака Левитана, Ивана Билибина, Михаила Врубеля, Архипа Куинджи, Николая Рериха, Ивана Шишкина, Федора Васильева, Михаила Нестерова и Ивана Айвазовского.

Уникальность проекта состоит в переосмыслении посредством мультимедийных технологий и иммерсивного формата великого художественного наследия нашей страны.

Известные картины, которые заложены в наш культурный код, предстанут в новом культурологическом аспекте, образуя единое пространство. Гости выставки станут его участниками и исследователями, заново осмысляя классическое искусство.

Новейшие цифровые технологии трансформируют произведения русских художников в объемную трехмерную среду. Для создания атмосферы художественного мира русского пейзажа на выставке воссоздано трехмерное объемное пространство.

Полному погружению способствует звуковой ландшафт: шорохи и мелодии лесов, полей, трав. Саунд-дизайн пространства выставки разработан специально для представленных полотен и позволит гостям испытать уникальный опыт погружения: почувствовать порывы ветра или услышать хруст веток. Проект дополнен фольклорными напевами, которые погружают в атмосферу русских сказок и легенд.

Гости смогут также услышать голос Заслуженного артиста России Сергея Чонишвили, который озвучил этот проект. Кроме того, здесь можно сделать незабываемые кадры в креативной фотозоне.

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