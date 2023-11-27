За два года работы Выставочно-торговый центр Республики Казахстан на ВДНХ посетили более двух миллионов человек. Он открылся в ноябре 2021-го в отреставрированном павильоне №11 «Металлургия» (бывший Казахской ССР). С 2021 года здесь прошло множество мероприятий, среди которых празднование Наурыза, фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов» и стратегическая сессия, посвященная взаимодействию стран СНГ в области туризма, фестиваль народного творчества и моды «Узоры». Кроме того, в здании заработал ресторан национальной кухни и мультибрендовый шоурум.

История павильона

Павильон №11 — объект культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1949–1954 годах по проекту И.М. Петрова, Н.В. Куприянова и Т.К. Басенова. Архитектурный облик здания отражает мотивы казахского национального зодчества. Главный фасад оформлен в виде трехпролетной арки и украшен барельефами с этническими орнаментами, а также скульптурами колхозницы и сталевара, поэта Джамбула Джабаева и передовика сельскохозяйственного производства Шыганака Берсиева.

Первоначальная экспозиция павильона была посвящена истории и культуре Казахстана, его достижениям в области сельского хозяйства, а с 1959 года — и в сфере промышленности: металлургии, добычи угля, нефти и газа. Однако в 1964-м павильон получил название «Металлургия», изменилась и тематика экспозиции. В 1966–1967 годах здание реконструировали. Новый фасад изменил облик павильона до неузнаваемости, придав ему вид бетонной коробки. Казахские мотивы оказались скрыты за щитами из нержавеющей стали. В 1990-е годы павильон почти на 20 лет заняли магазины, офисы, коммерческие музеи и кафе.

В 2011 году на основании межправительственного соглашения здание передали в долгосрочную (на 50 лет) аренду Республике Казахстан для создания выставочно-торгового центра. Реставрация павильона началась в августе 2017-го и проводилась за счет средств Республики Казахстан. В результате был восстановлен исторический облик 1954 года. Специалисты воссоздали фасады, стеклянный купол со шпилем, национальный узор из цветной майолики, гранитную лестницу главного входа, а также скульптуры рабочего-сталевара и колхозницы.

Кроме того, были отреставрированы обнаруженные в ходе работ барельефы 1954 года на тему животноводства Казахстана и механизации сельского хозяйства скульптора Х.Н. Аскара-Сарыджи. Помимо этого, специалисты воссоздали скульптуры Джамбула Джабаева и Шыганака Берсиева. В интерьерах были восстановлены зенитные фонари, люстры и бра, мрамор на колоннах, полы, элементы гипсового декора.

В ноябре 2021-го в здании открылся Выставочно-торговый центр Республики Казахстан. Он стал одним из самых посещаемых на ВДНХ. В экспозиции представлены музыкальные инструменты, посуда, оружие, украшения, элементы кочевой жизни, костюмы, макеты объектов культурного наследия и современных городов, информационные панно о добыче, хранении и транспортировке полезных ископаемых, модели техники.

В декабре 2021 года в городе прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Московская реставрация — 2021». Павильон №11 «Металлургия» был признан лучшим объектом реставрации столицы по версии участников проекта «Активный гражданин», набрав более 51 тысячи голосов.

Знаковые мероприятия

С 2022 года павильон начал активно участвовать в фестивалях и других мероприятиях, которые проводились на ВДНХ. Так, в марте там прошел праздник Наурыз, который иранские и тюркские народы отмечают в честь прихода весны и Нового года. Москвичи и гости столицы посетили восточный базар, поучаствовали в национальной игре «Тогыз кумалак» и мастер-классах по декоративному искусству, отведали одно из казахских блюд — баурсаки.

9 мая 2022 года на экране, расположенном в исторической части павильона, можно было увидеть архивные фотографии участников Великой Отечественной войны из Казахстана. Здесь прошел праздничный концерт на военную тематику, продлившийся восемь часов. Только за этот день павильон посетили 35 тысяч человек.

В сентябре 2022 года на ВДНХ прошел московский ежегодный фестиваль корейской культуры и дружбы народов «Чусок». Его основные экспозиции работали в павильоне №11. Посетители смогли оценить красоту корейского фарфора, старинных гравюр XIX века, авторских сувениров и медалей. Кроме того, в павильоне №11 работала выставка «Art. Соцреализм. Страна. Художники. Время», на которой можно было увидеть картины заслуженных художников-реалистов ХХ века.

В июле 2022-го и 2023-го на ВДНХ организовали фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов». В прошлом году в его рамках в Выставочно-торговом центре Республики Казахстан провели показы этнической моды дизайнеров из стран СНГ. Гости могли принять участие в открытых уроках по изучению казахского языка, сыграть в настольную игру «Тогыз кумалак», посетить ярмарку сувениров и продуктов национальных производителей и посмотреть фильм режиссера Акана Сатаева «Томирис».

Помимо этого, в павильоне №11 прошла стратегическая сессия «ВДНХ. Дружба народов», посвященная взаимодействию стран СНГ в области туризма. Здесь же состоялась церемония вручения награды «Золотой знак ВДНХ» и презентация памятной монеты «ВДНХ. Дружба народов».

В июле 2023 года в Выставочно-торговом центре провели фестиваль народного творчества и моды «Узоры». Посетителям представили коллекции одежды дизайнеров из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, России и других стран. Кроме того, гости могли поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции представителей сферы искусства и творчества. В здании также прошла благотворительная акция «От сердца к сердцу», в рамках которой каждый мог нарисовать сердце с узором и орнаментом своей страны.

В июле 2023 года в исторической части здания обновили экспозицию и разместили интерактивные объекты, которые были представлены Республикой Казахстан на выставке Экспо-2020 в Дубае. Посетители могут стать непосредственными участниками процесса добычи и переработки редких ценных ископаемых, а также комбинировать химические элементы и видеть их реакции в образовательной высокотехнологичной игре на большом мультисенсорном дисплее. Зона богатства биоразнообразия знакомит гостей с флорой и фауной Казахстана. Здесь можно увидеть инсталляцию вертикального ботанического сада.