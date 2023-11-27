«Вера. Надежда. Любовь» — в Москве показали мюзикл о сильных российских женщинах

24 ноября в Москве в Большом зале Культурного центра ЗИЛ показали музыкальный патриотический спектакль «Вера. Надежда. Любовь». Реальные истории сильных российских женщин, которые вместе с соотечественниками трудятся в зоне СВО, переданы через музыкальную композицию. Главные роли исполнили молодые артисты — резиденты арт-кластера «Таврида». Хэдлайнеры — SHAMAN, Ирина Дубцова, Александр Иванов и группа «Рондо». Также в постановке принял участие «Хор Первых» (Всероссийский сводный хор «Движения Первых»).

«Вера, надежда и любовь — вечные благодетели, объединяющие наш народ, его вековая мудрость, то, что дает нам, русским, силу не сдаваться и идти до конца. Таковы и наши женщины, превращающие свой ежедневный подвиг в профессию. Этот спектакль о них и обо всех нас, о поисках себя и своего предназначения», — говорит автор и исполнитель SHAMAN, чей номер на песню «Мой бой» стал кульминационным в постановке.

Спектакль состоит из четырех тематических новелл, основанных на реальных событиях. Первая история повествует о девушках-волонтерах, помогающих в зоне боевых действий. «Узнав, что Центру помощи требуются волонтеры, я вступила в их ряды. Помню, был строгий отбор, нас привезли в Ростов-на-Дону, рассказали, как вести себя, что делать можно, а что нельзя. «Ну все, едем на фронт», — думали мы», — начинает свою историю Маша, роль которой исполняет Ася Зыкова, резидент арт-кластера «Таврида».

Вторая новелла — о военном хирурге, которая уверена, «в зоне боевых действий нет ни одного случайного спасения. Остается надеяться на лучшее. И чем сильнее эта надежда, тем больше шансов у бойцов выжить».

Третья часть спектакля рассказывает о девушке, которая работает военным корреспондентом в зоне СВО. «Если человек в своей жизни никому не помог, ничем для других не пожертвовал, то его в этом мире и не было», — делится она со зрителями своей философией.

«Сильная женщина живет в каждой из нас. И вот эту тему женской воли мы хотели раскрыть в музыкальной постановке. Хотелось, чтобы получилось честно и по-настоящему. Поэтому самым сложным и важным оказалось актерское мастерство — погрузить артистов в предлагаемые обстоятельства, помочь прочувствовать и ощутить себя в роли героинь. Образ сильной женщины мы создавали из эпизодов и историй, вошедших в постановку, а в финале перед зрителями предстал собирательный образ — Родина-мать — в исполнении Ирины Дубцовой», — рассказала режиссер постановки Любовь Чайка.

Слушая проникновенные рассказы героев спектакля, наблюдая за их историями, зрители смогли убедиться, что даже в сложных жизненных обстоятельствах люди продолжают жить и любить.

Четвертая новелла, названная «Единство», была показана впервые и посвящена Дню народного единства.

Премьера спектакля состоялась на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», прошедшем с 17 по 21 августа 2023 года в Крыму. В постановке приняли участие звезды эстрады — SHAMAN, Ирина Дубцова, Олег Газманов. Спектакль сопровождался вокалом и музыкой крупнейшего художественного коллектива России — Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Актерами постановки стали резиденты арт-кластера «Таврида», а также реальные участники специальной военной операции: автор-песенник и исполнитель Сергей Нихаенко и певец из Франции Франсуа Модеме. Осенью 2023 года музыкальный патриотический спектакль «Вера. Надежда. Любовь» впервые прошел в Москве.