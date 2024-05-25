РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Юликов Александр

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Александр Юликов (1943 г.) — нонконформист, участник групповых выставок независимых художников эпохи Леонида Брежнева в Измайловском лесопарке (1974 г.), Павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ (1975 г.) и в ДК ВДНХ (1975 г.), первой выставки секции живописи на Малой Грузинской (1977), а также «квартирных выставок» семидесятых годов.

александр юликов

Александр Юликов известен как один из немногих художников минимализма и пост-минимального искусства в СССР и постсоветской России. В 2020 году получил премию Barnett and Annalee Newman Foundation за «индивидуализм и независимость» своих творческих работ. Работы хранятся в Еврейском музее (Нью-Йорк), Государственной Третьяковской Галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), ММОМА (Московский музей современного искусства), Музее Джейн Вурхис Зиммерли (Ратгерс, Нью-Джерси, США) и др.

В галерее ГУМ-RED-LINE открылась персональная выставка Александра Юликова «Головы», 2024 г.

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В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

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