Юликов Александр

Александр Юликов (1943 г.) — нонконформист, участник групповых выставок независимых художников эпохи Леонида Брежнева в Измайловском лесопарке (1974 г.), Павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ (1975 г.) и в ДК ВДНХ (1975 г.), первой выставки секции живописи на Малой Грузинской (1977), а также «квартирных выставок» семидесятых годов.

Александр Юликов известен как один из немногих художников минимализма и пост-минимального искусства в СССР и постсоветской России. В 2020 году получил премию Barnett and Annalee Newman Foundation за «индивидуализм и независимость» своих творческих работ. Работы хранятся в Еврейском музее (Нью-Йорк), Государственной Третьяковской Галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), ММОМА (Московский музей современного искусства), Музее Джейн Вурхис Зиммерли (Ратгерс, Нью-Джерси, США) и др.

В галерее ГУМ-RED-LINE открылась персональная выставка Александра Юликова «Головы», 2024 г.