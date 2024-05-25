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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ галерее ГУМ-RED-LINE открылась персональная выставка Александра Юликова «Головы»

В галерее ГУМ-RED-LINE открылась персональная выставка Александра Юликова «Головы»

editor
By editor
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23 мая в галерее ГУМ-RED-LINE открылась персональная выставка Александра Юликова «Головы», представляющая собой ретроспективу работ художника более чем за полвека. Куратором экспозиции выступит Михаил Сидлин.

Галерея ГУМ-RED-LINE была открыта в 2019 году в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес» и в этом году отмечает свое пятилетие. За прошедший период галерея провела 36 выставок и представляла таких художников, как Чжан Хуань, Семен Файбисович, Евгений Гранильщиков, Николай Полисский и Андрей Люблинский.

Выставка «Головы» демонстрирует 51 произведение художника Александра Юликова, которые были созданы с 1957 по 2024 год. В начале экспозиции расположилась работа, выполненная автором еще в годы учебы в МСХШ — это «Автопортрет» 1958 года, а завершают рассказ картины, которые сейчас находятся в работе у мастера. «Головы» — тема, которой автор верен вот уже более 65 лет, но впервые она представлена в ее последовательном развитии.

«Несмотря на то, что многие знакомы с моим творчеством именно по абстрактным работам, я всегда параллельно занимался фигуративной живописью. Эти работы в основном можно разделить на несколько тем: «Ню», «Головы», «Урбанистические мотивы» и «Библейские сюжеты». Это же относится и к моей графике (офортам, шелкографии и рисункам). Основным в моих работах остаётся конфликт строгих «рациональных» геометрических форм — с экспрессией, динамикой, спонтанностью, разрушением, неуравновешенностью и фрагментарностью композиции», — рассказывает Александр Юликов.

Большинство полотен представлены зрителю впервые, несмотря на широкую известность автора.

К открытию выставки выпущен каталог с подробным описанием всех работ художника, который можно приобрести в галерее.

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