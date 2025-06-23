VK: ЖИЗНЬ РЕДАКЦИИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Санкт-Петербург

Фонд Инносоциум подписал ряд соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

Санкт-Петербург

Стратегию развития творческого кластера экономики России обсудили на Форуме креативных индустрий в рамках ПМЭФ

Регионы России

«Герои вне времени» среди «Землян»: Международный научно-практический экологический форум стал площадкой для уникальной выставки экоарта

Регионы России

Около 70 музеев России и Беларуси представляют выставку Музея Победы к 80-летию Парадов Победы

Москва

Финальный аккорд фестиваля «Большая сцена»: победители получили авторские релизы песен, видео и фотосессии

Санкт-Петербург

Антонина Приезжева: ключевое для построения карьеры — умение работать в команде и соотносить свои амбиции с целями компании

Санкт-Петербург

Дарья Пугачёва: алгоритмы персонализации меняют принципы медиапотребления

Регионы России

«Царство теней Максима Горького»: лекция о писателе и кинематографе на фестивале «Литература и кино» в Гатчине

ДомойСанкт-ПетербургЮлия Голубева: развитие креативного сектора делает Россию поставщиком смыслов для всего мира

Юлия Голубева: развитие креативного сектора делает Россию поставщиком смыслов для всего мира

editor
By editor
91
пмэф - юлия голубева
Фото © «Газпром-Медиа Холдинг»

Для креативных индустрий в России к 2030 году поставлена цель достичь 6% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Однако важно помнить, что этот показатель имеет не только экономический смысл, заявила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева на полях ПМЭФ-2025 на сессии «Как превратить творческие идеи в деньги: от субсидий к капиталу».

«Страны с долей креативных индустрий в ВВП более 4% являются поставщиками смыслов, проецируют на мир свои системы ценностей и модели потребления. Страны с долей 3-4% и ниже являются реципиентами контента и идеологических установок.

Безусловно, нужно развивать экономику в целом, включая трек с креативными индустриями. Но важно помнить о немонетарном приложении показателя в 6%. Наращивая вклад креативного сектора в ВВП, мы не только способствуем экономическому росту страны, но и закрепляемся в роли поставщиков смыслов, снижая уровень идеологического влияния извне», — сказала Юлия Голубева.

По объему валовой добавленной стоимости в сегменте креативных индустрий экономика России входит в топ-10 в мире. Но по доле в ВВП еще находится на ватерлинии 4%. По данным Минэкономразвития России, в 2024 году валовая добавленная стоимость креативной экономики составила 7,5 трлн рублей, ее вклад в ВВП России — 4,1%.

Креативные индустрии играют важную роль в распространении системы ценностей не только внутри страны, но и за рубежом. Особое место занимает сегмент анимации. Мультфильмы регулярно присутствуют в топе кинопроката в России, но пока уступают кинофильмам. Однако большую часть кассовых сборов российских проектов в зарубежном прокате последние два года обеспечивают именно мультфильмы.

Что касается стартапов, Юлия Голубева обозначила несколько очевидных рисков и областей развития. Для креативного бизнеса в России культура стартапов не совсем развита. В фокусе стартаперов — не идея и ее развитие, а, скорее, внешняя атрибутика, связанная с потенциальным успехом. Зачастую для повышения привлекательности проекта потенциальным инвесторам демонстрируются результаты с некорректными данными. «Мы все понимаем, что смертность стартапов внутри экосистем довольно большая, но и экосистемы иногда покупают не самые свежие яблоки», — отметила Юлия Голубева. Эффективная настройка системы, развитие инструментов инвестиций и повышение прозрачности процессов — необходимые шаги для перехода креативных индустрий на новый уровень.

Предыдущая статья
Общество «Знание» подвело итоги работы на полях ПМЭФ-2025
Следующая статья
«Душа России»: ВЦИОМ и Фонд Инносоциум представили исследование на ПМЭФ-2025

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru