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Общество «Знание» подвело итоги работы на полях ПМЭФ-2025

editor
By editor
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Знание - ПМЭФ
Фото © пресс-служба Общества «Знание»

Общество «Знание» в пятый раз приняло участие в Петербургском международном экономическом форуме. Центральной площадкой просветительской организации стал мультимедийный стенд Знание.Библиотека, организованный совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО). В этом году на нем впервые открылась студия для записи подкастов. На полях ПМЭФ уже традиционно состоялась просветительская «Экскурсия со Знанием», а также был подписан ряд знаковых соглашений о сотрудничестве.

Стилизованный стенд Знание.Библиотека вновь визуально подчеркивал ценность книги как универсального источника знаний. На его полках были представлены классические издания, рекомендованные лекторами Общества. За время форума посетители забрали с собой порядка 4 тысяч книг. Впервые на стенде была организована студия для съемок коротких тематических подкастов с гостями Форума, среди которых государственные и общественные деятели, эксперты в сфере экономики, культуры, науки, а также предприниматели и представители госкорпораций. Кроме того, Общество «Знание» и РВИО сделали зону интеллектуальных игр, где за время форума участники сыграли более 100 партий в шахматы.

«С момента своей перезагрузки Общество „Знание“ ежегодно принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, и каждый раз мы предлагаем новые форматы, отвечающие духу времени и интересам аудитории. В этом году таким форматом стала студия для записи подкастов, объединившая 35 спикеров – от министров и руководителей госкорпораций до предпринимателей, ученых и общественных деятелей. Их выступления стали отражением наших ценностей и вкладом в обсуждение будущего страны и ключевых вызовов, с которыми сталкивается общество. Эти разговоры дают молодежи возможность напрямую слышать тех, кто принимает решения и влияет на развитие России», — отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

В записи подкастов приняли участие несколько десятков спикеров, в том числе заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ирина Яровая, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель совета директоров компании «Северсталь», генеральный директор компании «Севергрупп» Алексей Мордашов, специальный представитель Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и многие другие.

В рамках ПМЭФ-2025 состоялась просветительская «Экскурсия со Знанием», которую провел заместитель директора фонда «Росконгрес», директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков. В его сопровождении участники познакомились с ключевыми экспозициями и внутренним устройством Форума. К программе присоединился председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев — он ответил на вопросы и поделился взглядом на организацию главного делового события страны. Слушателями стали студенты, молодые предприниматели и представители органов власти из более чем десяти регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Челябинскую, Воронежскую, Орловскую, Тамбовскую, Новосибирскую, Калининградскую и Мурманскую области, а также Республику Марий Эл и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Традиционно на полях ПМЭФ Общество «Знание» подписало соглашения с ведущими российскими компаниями и образовательными организациями. Шестнадцать заключенных соглашений направлены на консолидацию усилий в сфере просвещения. Среди подписантов: Министерство энергетики РФ, Министерство транспорта РФ, Иркутская область, Ставропольский и Алтайский края, ПАО «Газпромбанк», Фонд «Защитники Отечества», АНО «Цифровая экономика», РЭУ им. Плеханова, Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти», Росреестр, НИУ ВШЭ, Russia Today, Социальный фонд России и другие.

Также особым событием стало просветительское мероприятие, посвященное 185-летию со дня рождения П. И. Чайковского, организованное при поддержке Фонда Мельниченко, АНО «Креативная экономика», Фонда Росконгресс и министерства культуры России. В программу вошло иммерсивное шоу, лекция историка и публициста Дениса фон Мекка – члена Российского военно-исторического общества и потомка семьи известных меценатов, а также другие просветительские форматы.

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